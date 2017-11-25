Настоящие экстремисты в России получают условные сроки

Только реальных экстремистов боится российская власть, только реальным экстремистам удается избежать серьезных наказаний.

Самарская губерния в очередной раз подтвердила свой статус региона-индикатора провинциальной жизни. Событие, произошедшее накануне, показало степень истинных страхов, как региональных, так и федеральных властей. Не следует забывать, что без санкции последних в регионах не предпринимают никаких действий.

Как сообщает самарский информационно-аналитический портал «Засекин.Ru», 24 ноября один из лидеров фанатов клуба «Крылья Советов», объединенных в фирму «T.O.Y.S», Евгений Гаврилов был осужден за экстремистскую деятельность. По приговору суда он получил шесть с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в четыре года.

Данный приговор весьма контрастирует не только с приговором в отношении, например, участниц панк-молебна группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя, когда Надежда Толоконникова и Мария Алехина были осуждены на совсем не условные сроки, по сути, за мелкое хулиганство, наказываемое обычно в административном порядке. Фактически, тогда персонально для трех задержанных участниц панк-молебна группы «Pussy Riot» в России поменяли уголовное законодательство, и их действия были квалифицированы, как преступление.

Следует напомнить, что в настоящее в Санкт-Петербурге по инициативе властей разворачивается уголовный процесс в отношении лидера «Антивоенного комитета» Дианы Ретинской и ее единомышленников Михаила Войтенко и Ильяса Миникаева. Активистам, занимающимся антивоенной деятельностью в Санкт-Петербурге пытаются предъявить обвинения в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, совершенных группой лиц. Ради этого сотрудниками полиции было совершено должностное преступление – фабрикация улик, в машину активистов подбросили пистолет, несколько гранат и бутылки с зажигательной смесью

Если говорить об осужденном Евгении Гаврилове, то по данным следственного комитета им была организована боевая дружина футбольных фанатов, с демонстрацией нацистской символики. Боевая фанатская дружина Евгения Гаврилова совершала нападения на граждан с причинением тем телесных повреждений, размещала в социальных сетях призывы к экстремистским действиям на почве нацизма и шовинизма.

Весьма показательно, что приверженца ультраправых идей Евгения Гаврилова, которого посчитали нацистом-скинхедом осудили условно. Основным маркером в данном процессе стала принадлежность Евгения Гаврилова к среде футбольных фанатов. Напомним, что в 2018 году в России должны провести игры XXI Чемпионата мира по футболу. Самара станет одним из городов, где пройдут игры заключительной части чемпионата.

На этом фоне разбередить «осиный рой» российских фанатов жестким наказанием одного из членов их сообщества – это породить для себя потенциально опасную ситуацию фанатского бунта. Причем этот бунт может проявить себя совсем неожиданно.

Несмотря на то, что российские спецслужбы давно внедрились в среду российских ультраправых, регулировать и контролировать до конца процессы в этой среде они все же не способны. А среда российских футбольных фанатов, где высока концентрация неонацистов – представляет серьезную угрозу для общественной безопасности, в том числе и для проведения будущего чемпионата мира. Причина этого – в высокой сплоченности российских фанатских объединений, решимости к действиям и боевом настрое ее членов.

Очень ярко эти качества уже проявлялись в ходе знаменитых событий на Манежной площади осенью 2010 года. Футбольные фанаты тогда устроили в Москве настоящий мятеж.

В этом плане приговор в отношении Евгения Гаврилова, по мнению российских властей, рождает контролируемый инструмент воздействия на фанатскую среду. Лидер самарских скинхедов, принадлежащий к одной из старейших и очень боевых фирм «T.O.Y.S», по мнению российских спецслужб, находясь на свободе с условным сроком служит как бы естественным тормозом агрессивных действий его соратников.

Фирма «T.O.Y.S» была организована в 2003 году, в фанатскую организацию изначально вливались люди ультраправых убеждений, с неонацистскими взглядами. Первое свое боевое крещение «T.O.Y.S» получила в «битве» с фанатами тольяттинского клуба «Лада» в 2004 году. С тех пор они принимали участие в различных «боевых действия» против фанатов других российских футбольных клубов, с которым встречались в играх дома и на выезде команды «Крылья Советов». Впрочем, у «T.O.Y.S» есть не только противники, но и союзники по фанатскому движению в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ростове-на-Дону, Орле и Железногорске.

Самара и так испытывает серьезные проблемы с подготовкой к XXI Чемпионату мира по футболу. Фактически одной из основных причин самарского «губернаторопада» стал срыв сроков строительства нового футбольного стадиона «Самара-Арена», которое лично курировал бывший губернатор Николай Меркушкин. Назначение самарца Дмитрия Азарова исполняющим обязанности губернатора в первую очередь продиктовано необходимостью форсировать процесс строительства нового стадиона и подготовки к чемпионату в целом. Основные силы новой губернаторской команды и были брошены на решение этих самых проблем.

Напомним, что на сегодняшний день у России не так много реальных достижений, чтобы безответственно отнестись к такому событию, как чемпионат мира. В условиях экономических проблем, введенных санкций и мировой изоляции, XXI Чемпионат мира по футболу – чуть ли не единственная возможность, хоть что-то продемонстрировать миру в качестве достижения…

Олег Шро, специально для «Гуляй Поля»