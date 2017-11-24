123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

«МГБ ЛНР»: Главарь «ЛНР» покинул свою «должность»

"ДС"
24 ноября 2017

Главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Об этом сообщил “министр госбезопасности ЛНР” Леонид Пасечник.

“В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей “главы республики” впредь до предстоящих выборов”, – сказал Пасечник.

Согласно “конституции ЛНР“, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимается так называемым “народным советом”.

“Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. “Республика” последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства”, – продолжил Пасечник, добавив, что все сепаратистские органы продолжают работать в штатном режиме.

Он поблагодарил Плотницкого за решение об отставке и сообщил, что бывший главарь боевиков уже назначен уполномоченным от “ЛНР” по исполнению Минских соглашений.

ДС

Tags: Игорь Плотницкий, Леонид Пасечник, лнр

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены