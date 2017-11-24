«МГБ ЛНР»: Главарь «ЛНР» покинул свою «должность»

Главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Об этом сообщил “министр госбезопасности ЛНР” Леонид Пасечник.

“В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей “главы республики” впредь до предстоящих выборов”, – сказал Пасечник.

Согласно “конституции ЛНР“, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимается так называемым “народным советом”.

“Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. “Республика” последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства”, – продолжил Пасечник, добавив, что все сепаратистские органы продолжают работать в штатном режиме.

Он поблагодарил Плотницкого за решение об отставке и сообщил, что бывший главарь боевиков уже назначен уполномоченным от “ЛНР” по исполнению Минских соглашений.

“ДС“