Музей в Мариуполе отправил в оккупированный Крым десятки картин

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении служащих коммунального учреждения “Мариупольский краеведческий музей” за передачу 52 картин в художественный музей в оккупированном Симферополе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Экс-директор мариупольского краеведческого музея и заведующий отделом фондов Художественного музея им. А. И. Куинджи (филиала краеведческого музея) 20 марта 2014 года передали в КРУ “Симферопольский художественный музей” в оккупированный Крым 52 картины художников XVIII-XIX века, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины.

Картины объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола. Их ориентировочная оценочная стоимость по состоянию на 20 марта 2014 года составляла $1,324 млн.

Дела против чиновников возбуждены по ч. ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Эспресо.TV