Лукашенко: Никакого российского следа в деле Шаройко нет

Глава Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием украинцев в стране

Об этом он заявил во время поездки в Гомельскую область, сообщает издание БЕЛТА.

Он отметил, что “шпионское” дело обсуждалось во время его встречи с президентом Петром Порошенко в ОАЭ в начале ноября. Тогда, по его словам, он все рассказал украинскому президенту.

“Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такова практика – глава КГБ мне доложил сразу”, – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что стороны тогда договорились не разглашать эту информацию, однако Украина не сдержала обещания.

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“Они подняли шум, все было выплеснуто в СМИ. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал изложить некоторые факты в СМИ, чтобы люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали”, – отметил Лукашенко .

По его словам, украинский журналист Шаройко в результате признался, где работал и как, а следствие получило дополнительно кучу материалов.

Президент добавил, что никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет.

Напомним, в Минске 17 ноября по подозрению в “шпионаже” задержали украинского журналиста Павла Шаройко.

В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей – женой Еленой и дочерью, был проведен обыск. Однако официальных причин задержания на тот момент не сообщалось.

Беларусь подтвердила, что украинского журналиста обвиняют в шпионаже. Он в изоляторе КГБ.

Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси.

Советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата в Беларуси из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины отрицает, что задержанный в Беларуси Павел Шаройко является его сотрудником.

Белорусские государственные телеканалы показали кадры, на которых отсняты задержания и допрос Шаройко.

Эспресо.TV