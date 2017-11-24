Декларация «Восточного партнерства» допускает введение миротворцев на Донбасс

В принятой итоговой декларации саммита “Восточного партнерства” содержится намек на возможное присутствие миротворцев на Донбассе

Об этом говорится в тексте декларации.

Отмечается, что участники саммита приветствуют привлечение и усиленную роль ЕС в разрешении конфликтов и его усилия по восстановлению доверия в рамках или в поддержку согласованных форматов переговоров и процессов, в том числе через непосредственное присутствие ЕС в случае необходимости.

Участники саммита выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях Восточного партнерства.

Они призывают к восстановлению усилий по содействию мирному урегулированию нерешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права.

“Решение конфликтов, укрепления доверия и добрососедских отношений являются существенными в социальном и экономическом развитии и сотрудничества”, – говорится в документе.

Напомним, главы государств и правительств государств-членов ЕС и их партнеры приняли декларацию саммита “Восточного партнерства”.

В Брюссель приехали главы государств и правительств Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины и министр иностранных дел Белоруссии. Белорусский президент Александр Лукашенко и молдавский президент Игорь Додон отказались ехать на саммит.

Также Европарламент предлагает создание модели “Восточное партнерство+” для стран, которые достигли существенного прогресса в реформах, направленных на сближение с ЕС, – Украины, Грузии и Молдовы.

11 октября сообщалось, что в декларации саммита “Восточного партнерства” оставили пункт о европейском векторе Украины, Молдовы и Грузии.

Эспресо.TV