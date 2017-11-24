МИД Украины: Кремль шантажирует ПАСЕ

Кремль занимается откровенным шантажом в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Об этом заявил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка. По его словам, Россия прилагает невероятные усилия, чтобы восстановить право голоса в рамках ПАСЕ.

И для этого, отмечает Качка, перешла на новый уровень шантажа ПАСЕ, а именно – угрожает отказом от уплаты членских взносов.

По его словам, Россия пытается играть длительно в восстановлении своих позиций в ПАСЕ. Он добавил, что такое поведение является изменением характера борьбы и не является изменением отношения к Украине.

“То есть мы видим больше серьезных шагов шантажа со стороны Российской Федерации, с которыми все труднее бороться. Но это не значит какое-то изменение по отношению к нам. Это просто изменение характера самой работы”, – подытожил советник министра.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщал, что в ПАСЕ представители 16 стран подписали декларацию, о том, что ПАСЕ не готово принимать делегацию России без серьезных шагов с ее стороны.

После Арьев сообщил, что постоянный комитет ПАСЕ отказался от проведения незапланированных дебатов о снятии санкций с РФ и возобновлении их участия в работе ассамблеи.

“5 канал”