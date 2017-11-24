Соловьев назвал Собчак «кремлевским проектом»

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале “Россия 1” назвал Ксению Собчак проектом Кремля.

Соловьев пригласил Собчак на программу, которая вышла 23 ноября. В эфире оппоненты начали обсуждать позицию Собчак – “против всех”. По мнению Соловьева, эта позиция похожа на заявления Григория Явлинского, Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, участвовавших в выборах президента ранее, на что Собчак назвала их выдвижение “выполнением роли статистов”.

“Вам не кажется, что вас просто используют?” – спросил Соловьев, несколько раз намекнув на присутствие некоего “тонкого политического класса” за кандидатом.

Собчак попыталась выяснить, о каких именно силах идет речь, но не услышала ответа.

“Исходя из вашей логики, я бы не могла оказаться и в вашей программе”, – заметила она.

“Вот доказательство, что вы – кремлевский проект”, – ответил Соловьев, после чего зрители зааплодировали.

“ДС”