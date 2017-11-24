Представитель Кадырова был экстрадирован из Украины до убийства Окуевой

В СБУ заявили, что выдворили представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева до убийства чеченского добровольца Амины Окуевой

Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала “112 Украина”.

“Служба безопасности оперативно сработала, поэтому он не успел ничего собрать и передать”, – сказала она.

На вопрос, имел ли Цицулаев какие-то связи с Аминой Окуевой или Адамом Осмаевым, автомобиль которых обстреляли 30 октября неизвестные, в результате чего Окуева погибла, Гитлянская отметила, что не может ответить на этот вопрос.

“Могу сказать только, что его выдворение произошло раньше, чем трагические события с Аминой”, – сказала спикер СБУ.

На вопрос, когда именно выдворили Цицулаева пресс-секретарь СБУ сказала: “Это было в октябре”

Гитлянская также объяснила, почему указанного гражданина выдворили в Россию.

“Согласно украинскому законодательству, человека выдворяют в ту страну, гражданином которой он является”, – резюмировала она.

Украинская правда