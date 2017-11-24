Грибаускайте уверена, что Путин не пустил Лукашенко на саммит

Президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал на саммит “Восточного партнерства” в Брюссель, так как этого требовало российское руководство

Об этом заявила журналистам президент Литвы Даля Грибаускайте.

“Я считаю, что это демонстрирует то же самое, что демонстрировали военные учения – на территории Беларуси хозяйничает Москва, а не Минск. И решения, кому и куда ехать, принимает Москва, а не Минск”, – сказала Грибаускайте.

Напомним, 21 ноября стало известно, что Лукашенко решил не ехать на саммит Восточного партнерства в Брюсселе.

Представители оппозиции в Беларуси заявили, что Лукашенко опасается реакции Кремля.

“Укринформ”