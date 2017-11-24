Санкции «не работают». Поджилки трясутся

Каминг-аут) Всё приятнее смотреть Соловьева. Они сели и ругают за “стукачество” людей из РФ, которые помогают США составлять списки санкций на кремлевских. В т.ч.жалкий тут Райхельгауз говорит, что “нехорошо доносить”. И др. говорят, что это предательство Родины.

Сильно пересрали. Самое интересное, что сами эти мудаки материал пропустили. Это им Дм. Саймс из США подсказал обратить внимание.

Андрей Илларионов, браво!)))

«Составление этого списка «друзей Путина» – работа не простая и требующая знаний российских реалий. Помочь администрации Трампа в этом деле вызвался бывший экономический советник Путина Андрей Илларионов. К нему присоединился и бывший советник российских министров – шведский экономист Андерс Ослунд, хорошо знакомый с истоками нынешнего российского квази-капитализма. В начале девяностых Ослунд работал в РФ в команде американского экономиста Джефри Сакса, который помогал Егору Гайдару проводить известные реформы.

Неделю назад Андрей Илларионов, Андерс Ослунд, Андрей Пионтковский и Дэниел Фрид опубликовали на английском языке меморандум «Кремлевский доклад. Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов».

Один из авторов меморандума Дэниел Фрид представлен как координатор Госдепа США по политике санкций, который «разработал санкции США против России, крупнейшей программы санкций США на сегодняшний день, и договорился о введении подобных санкций со стороны Европы, Канады, Японии и Австралии».

Как известно, 2 августа 2017 года президент Дональд Трамп подписал закон о «Противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). В статье 241 этого акта содержится поручение «министру финансов США в сотрудничестве с директором Национальной разведки и государственным секретарем» представить Конгрессу США подробный доклад (часть которого может быть секретной), который должен включать в себя “идентификацию наиболее важных высокопоставленных политических деятелей и олигархов в РФ, определяемых их близостью к российскому режиму и их чистым капиталом”. В статье 241 говорится, что в докладе должны быть рассмотрены отношения этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, определена их причастность к коррупции, оценен их чистый капитал и известные источники дохода. В статье также ставятся аналогичные задачи в отношении полугосударственных субъектов с распределенной собственностью, служащих российскому государству.

В качестве одного из критериев отбора персон в черный список авторы меморандума предлагают «близость высокопоставленных политических деятелей, бизнесменов и полугосударственных субъектов к нынешнему российскому политическому режиму».

Второй критерий – причастность к коррупции, что «позволило им обогатиться за счет российского народа».

Примечательно, что в черный список предлагают включить и незаметных рядовых граждан, которые могут играть роль тайных «кошельков». «Лицо, используемое для хранения путинских активов в операциях, являющихся прикрытием коррупции, даже если само данное лицо лично не участвует в упомянутых выше действиях, а его известное персональное состояние недостаточно велико, чтобы его можно было рассматривать в качестве «олигархического», – формулируют авторы меморандума.

Потенциальные мишени американских санкций объединены в семь категорий. Первая – это «высокопоставленные политические деятели, полугосударственные организации, бизнесмены, несущие ответственность за агрессивные, коррумпированные или преступные операции в пределах Российской Федерации и за ее пределами». Вторая категория – «ближний круг друзей Путина из Санкт-Петербурга, с которыми он занимался бизнесом с начала 1990-х годов». Третья категория – это «золотые дети», которым члены ближнего круга Путина передали часть богатства. Четвертая категория – это «личные друзья Путина, сохраняющие его личные средства». Пятая категория – это «общеизвестные «олигархи», являющиеся крупными бизнесменами, сильно выигрывающие от совместного ведения прямого бизнеса с Кремлем». Шестая категория – «коррумпированные менеджеры государственных компаний, обязанные своим положением близким отношениям с Путиным и использующие свои позиции для откровенного воровства». Седьмую категорию образуют «полугосударственные компании, принадлежащие лицам, отмеченным в шестой категории».

Не секрет, что в условиях российского квази-капитализма сколько-нибудь крупный бизнес невозможен без подчинения бюрократии и силовикам, которые включены в кремлевскую вертикаль. Поэтому авторы меморандума предлагают сделать послабления для части предпринимателей. «Крупные российские бизнесмены не должны быть включены в список только из-за величины своих активов. Некоторые из них создали свои состояния до Путина, и затем, чтобы выжить, были вынуждены платить крупную дань Кремлю. Включение таких лиц в Кремлевский доклад не соответствовало бы целям статьи 241», – делают примечание авторы меморандума.”

Олег Кудрин