Бегство Плотницкого из Луганска вызвало панику у коллаборантов

Среди так называемого руководства “административных органов ЛНР” распространяются слухи о “чистках” после объединения с “ДНР” и возможности боевых действий между “ДНР” и “ЛНР”

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы “Информационное сопротивление”, народный депутат Дмитрий Тымчук.

“Бегство в РФ главаря “ЛНР” И.Плотницкого в результате конфликта с главарем “МВД ЛНР” И.Корнетом вызвало панику в среде руководства “административных органов” данного псевдогосударственного образования”, – заявил Тымчук.

По его словам, в среде представителей “администрации главы ЛНР” и “министерств” распространяется информация о возможном объединении “ЛНР” и “ДНР” в одно квазигосударственное образование с административным центром в Донецке. При этом “чиновники ЛНР” опасаются, что переход под руководство “ДНР” может сопровождаться чистками среди руководителей структур “ЛНР”, которых будут обвинять в содействии деятельности спецслужб Украины, чтобы устранить от руководства “людей И. Плотницкого”.

Некоторые так называемые “представители власти ЛНР” собираются уезжать с контролируемой “ЛНР” территории как в Россию, так и на неоккупированную территорию Украины.

“Также не исключая “вооруженное противостояние” с НЗФ “ДНР” со стороны части силовиков “ЛНР”, лояльных Плотницкому”, – отметил Плотницкий.

Помимо этого, активно муссируется тезис о том, что решение об объединении “ЛНР” и “ДНР” может быть принято в связи с деятельностью Александра Захарченко, который в последнее время постоянно сообщал российским кураторам и во время посещения Москвы, о неспособности Плотницкого эффективно управлять территорией “ЛНР” и о перманентном перераспределении сфер влияния между главарями “ЛНР”.

“ДС“