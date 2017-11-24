Мустафа Джемилев: В Крым завезли минимум 550 тысяч человек

Российские оккупанты завезли в Крым не менее 250 тысяч переселенцев из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Кроме них за годы оккупации на захваченный полуостров переселились до 300 тысяч россиян.

Об этом в интервью «5 каналу» рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию о недопустимости принудительного изменения демографической ситуации на оккупированной территории. Они создают условия, при которых коренные жители вынуждены покидать полуостров, и заселяют его людьми, лояльными к себе», − сказал Джемилев.

«250 тысяч человек они привезли из Донецкой и Луганской областей, этих «ватников», многие из них − бандиты, которые участвуют в беззаконии, и не менее 250 тыс., а то и 300-400 тысяч, по разным оценкам, жителей Российской Федерации», − добавил он.

«Но там все так засекречено, сколько людей новых прописано … В этих структурах, где эти данные, нет практически ни одного крымского татарина. Все очень засекречено», − резюмировал лидер крымскотатарского народа.

Напомним, в марте 2014 года Россия оккупировала Крым, обосновав свои действия итогами местного референдума об отделении от Украины. Однако, результаты плебисцита, проведенного вопреки украинским законам и под контролем российской армии, не были признаны в мире. США и страны Евросоюза ввели санкции против России.

Укринформ