И тебя «вылечат». Младич Путину «звонит»

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в среду, 23 ноября, вынес вердикт по делу Ратко Младича, бывшего сербского генерала Югославской народной армии, а затем начштаба Войска Республики Сербской, — пожизненное заключение. История еще не закончилась, поскольку защита Младича объявила о планах обжаловать приговор. Однако эта апелляция вряд ли изменит его принципиально, поскольку у следствия было времени больше чем достаточно, чтобы скрупулезно изучить все и вся.

Генерал и другие лидеры РС еще в 1996 г. были обвинены Гаагским трибуналом в совершении ряда военных преступлений и геноциде. Это и длившаяся с 1992 по 1995 гг. осада Сараева (столицы Боснии и Герцеговины), в результате которой погибли около 10 тыс. человек. Это и массовые расстрелы мусульман мужского пола в Сребренице (БиГ) в 1995 г. — речь о 8 тыс. жизней. Если оценивать в общем, то совершенные тогда военные преступления и геноцид считаются самыми ужасными в Европе со времен Второй мировой войны.

Истерика в суде

Председательствующий судья МТБЮ Альфонс Ори признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения: 2 — геноцид, 3 — гонения как преступление против человечности, 4 — истребление как преступление против человечности, 5 — убийство как преступление против человечности, 6 — убийство как нарушение законов и обычаев войны, 7 — депортация как преступление против человечности, 8 — насильственное перемещение как преступление против человечности, 9 — распространение террора, нарушение законов и обычаев войны, 10 — незаконные нападения на гражданских лиц, нарушение законов и обычаев войны, 11 — взятие заложников, нарушение законов и обычаев войны. Не признали сербского генерала виновным по первому пункту, а именно в совершении геноцида в рамках совместного преступного деяния на всей территории Боснии и Герцеговины.

Что до обвиняемого, то он по состоянию здоровья мог и не появляться на заседании, однако все же пришел и пытался выглядеть несгибаемым, тыкая в камеры журналистам большие пальцы. Впрочем, когда Ори начал зачитывать приговор, все же сорвался и устроил шоу. Сперва пропал в туалете на 45 минут, затем адвокаты заявили, что ему плохо и потребовали прервать заседание. Однако приговор решили зачитать до конца, на что 75-летний Младич ответил истерическими воплями в адрес судей: “Все, что вы сказали, — ложь чистой воды. Позор вам!” Его вывели, и за процессом генерал наблюдал на экране.

Сын генерала, Дарко Младич, после оглашения вердикта передал слова отца: трибунал-де является комиссией НАТО, которая пытается “криминализировать законные действия сербского народа по защите от агрессии во время гражданской войны”. Но как бы не пыжились адвокаты и сын, трибунал свое слово сказал. И Младич был последним, кого судил МТБЮ. В прошлом году 40 лет — фактически пожизненное, учитывая его возраст, — получил экс-президент Республики Сербской Радован Караджич. В 2006 г., так и не дождавшись приговора, в камере скончался бывший глава Югославии и президент Сербии Слободан Милошевич. Теперь же МТБЮ может после всех апелляций спокойно закрываться.

ЕС вместо Югославии

Тем самым минуется важная веха в истории Балканского полуострова и, в частности, экс-Югославии. Все шесть стран, входившие в нее, сегодня пребывают в движении. Собственно, они вновь интегрируются, но на совершенно иных принципах. Не в Великосербию с придатками, а в Европейский Союз.

Практически все эти страны либо являются кандидатами, либо уже там. В частности, в блок вступили Словения (2004) и Хорватия (2013). Босния и Герцеговина подала заявку, а официальными кандидатами являются Македония, Черногория и даже Сербия, которая при этом пытается, как выразились в Госдепе США, усидеть на двух стульях — идти в ЕС и поддерживать тесный контакт с Россией. К тому же сербы, многие из которых по-прежнему идеализируют Младича, в 2011 г. и поймали генерала в селе Лазарево возле Зренянина. Его арест был важным условием для вступления Сербии в ЕС.

Фатум

Вчерашний приговор показателен для Украины, как и многие события, происходившие на Балканах в 90-е. Даже больше — он внушает оптимизм. Да, Младичу удавалось годами скрываться, пока не заковали в наручники. И да, МТБЮ потратил 23 года на вынесение приговоров всем военным преступникам. Но в то же время трибунал — неотвратимый процесс.

И нынешним кремлевским авторам аннексии Крыма и войны на Донбассе с последовавшими за этим нарушениями прав человека и международного законодательства следует понимать, что их младичей и караджичей ожидает та же участь, так или иначе. Пусть не завтра, не через год, не через 10 или 15.

Конечно, не стоит тешить себя надеждой, что за происходящее в Украине понесут уголовную ответственность Владимир Путин или Сергей Шойгу. И даже вряд ли Владислав Сурков, Геннадий Зюганов или кто-либо еще из многочисленной армии сторонников экспансии со стороны самопровозглашенного Третьего Рима. Не потому, что многие из них до вынесения приговора, как и Милошевич, могут не дожить. Но ядерный щит все же их охраняет вполне надежно. Так что, вероятнее всего, истерики в суде будут устраивать так называемые руководители Крыма, ДНР и ЛНР и потенциально возможного нового объединения этих фейковых гособразований. Кто-нибудь из них, как в случае с арестом Младича силами безопасности Сербии, станет откупом Кремля. Если Захарченко, Плотницкий и Ко выживут, их, вполне вероятно, просто сольют по-балкански.

Угрозы из России

И в России это прекрасно понимают, потому-то продолжают активно раскачивать Балканы. Правда, на полуострове осталось не так много пространства для маневров. По сути, лишь Сербия и ее пансербские амбиции остались в кармане Кремля, и то Белград того и гляди выпадет.

Очевидно, готовясь к предстоящему заседанию трибунала по делу Младича, Москва сообразила провокацию в той самой Сребренице, где были убиты 8 тыс. мусульман. Там 6 ноября боснийско-сербская НПО “Восточная альтернатива” при поддержке посольства России презентовала черную мраморную плиту с портретом покойного постпреда при ООН Виталия Чуркина с выбитой золотом надписью: “Виталий Иванович Чуркин (1952–2017). Спасибо за русское “нет”. Так местные сербы поблагодарили Чуркина за то, что тот ветировал резолюцию Совбеза ООН, поданную Лондоном, которая осуждала геноцид мусульман в Сребренице.

На этом поток благодарностей и откровенного лизоблюдства не иссяк. 10 ноября возле памятника российскому царю Николаю II (!) в Белграде открыли парк в честь ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, члены которого погибли в конце 2016 г. в Черном море близ Сочи. Таким образом сербам напоминают, во-первых, какой Кремль ценный друг, во-вторых, о событиях Югославских войн. Дабы помнили, а новое поколение, не зная лично об этом ничего, заразилось праведным гневом.

Не был проигноирован и Младич. Что делают россияне? Правильно. Они защищают генерала с руками по локти в крови. И делают это так трогательно. С опровержением фактов, озвученных на трибунале, не складывается, поэтому остается применять душещипательные, откровенно манипулятивные приемчики. В целом это выглядит явной угрозой-намеком Западу.

Например, киселевское “РИА Новости” посвятило суду объемный репортаж. В него наряду с непосредственно фактажом были вмонтированы семантические спекулятивные отступления. Например, корреспондент издания, избегая полной детализации ситуации под зданием суда, в самом начале материала громко заявляет, что вердикт “усилил разногласия между сербами и боснийскими мусульманами (бошняками), что они наглядно продемонстрировали прямо перед зданием суда”.

Чтобы выставить трибунал судилищем, говорится о том, что повсюду был слышен “стандартный для Боснии иекавский вариант бывшего сербско-хорватского языка и характерный выговор стали почти официальным языком суда над Ратко Младичем”. “…Он звучал на улице и среди сотрудников пресс-службы, а также в синхронном переводе хода процесса с английского. Создавалось впечатление, что Младича судят исключительно друзья и родственники инкриминируемых ему жертв”, — пояснили свою мысль в росСМИ.

Младича показывают жертвой Запада. К примеру, в репортаже приведен еще абзац об общении Дарко Младича с “наседающими на него с вопросами о чувстве вины боснийскими и западными журналистами”. “Прошу вас, вы получили свой приговор, дайте нам теперь сказать, что мы думаем”, — сказал сын генерала, который также до поездки в Гаагу жаловался “РИА Новости”, что, дескать, МТБЮ вынес 72 обвинительных приговора сербам, 20 хорватам и лишь пяти боснийским мусульманам, а также по одному албанцам и македонцам. “Примирения в ближайшее время ждать не стоит”, — сделал вывод Дарко Младич. И он прав. Москва сделает все, чтобы этого не произошло, потому что чем дольше Россия создает проблемы в тех или иных регионах Европы, тем дальше отодвигает появление трибунала по ее собственным действиям и в Украине, и в Сирии, и в других странах, где успела наследить.

Владислав Гирман, «Деловая столица»