Россия пожаловалась в Госдеп США на сайт «Миротворец»

Россия направила ноту в Государственный департамент США с требованием закрыть украинский сайт “Миротворец”

Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

“Мы передали ноту в Госдеп США, где содержатся характеристики портала “Миротворец”, а также в этом документе содержится требование отказать им в американской прописке, так как от деятельности этого так называемого миротворческого сайта пострадал уже не один журналист. На данный момент официального ответа на наше обращение не поступало, но мы будем эту тему держать на особом контроле”, – сказала она.

“Почувствуйте разницу: эта пристальная слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации, и информацией, которую они распространяют, максимальное создание атмосферы нетерпимости к российским СМИ и абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики”, – отметила Захарова.

Дипломат добавила, что действия сайта “Миротворец” также подрывают статус журналистов, который “столь тщательно оберегается всем мировым сообществом”.

ТАСС