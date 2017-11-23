Из Луганска вывезли в Россию все наличные деньги

По данным военной разведки, из оккупированного Луганска в Россию вывезли все наличные средства

Об этом заявил на сегодняшнем брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

“На оккупированных землях ухудшаются условия проживания местного населения. В частности, в банках и банкоматах Луганска отсутствуют наличные средства. По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ”, – рассказал Мотузяник.

“Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации, сообщается, что средства будут отсутствовать до конца текущего года, а о причинах не сообщается”, – добавил он.

Кроме этого, по данным разведчиков, в связи с кризисом общественно-политической обстановки на территории т.н. “ЛНР” российское оккупационное командование пытается воспользоваться ситуацией для эскалации боевых действий против сил АТО.

“Командир одного из соединений т.н. 2 АК приказал подготовить ствольную артиллерию, сосредоточенную на позициях вдоль линии разграничения, к ведению огня вглубь временно оккупированной территории Луганской области с целью имитации обстрела артиллерией ВС Украины”, – отметил Мотузяник.

Ранее Игорь Корнет заявил, что его “переворот” спас “республику” от возвращения в состав Украины.

Напомним, 21 ноября в оккупированном Луганске произошла попытка “государственного переворота”. “Министр МВД” Игорь Корнет вывел на улицы вооруженных людей и технику, отказавшись признавать “указ” главаря “ЛНР” Игоря Плотницкого о своей отставке.

Люди Корнета арестовали “чиновников” администрации Плотницкого, обвинив их в работе на спецслужбы Украины.

“Украинская правда“