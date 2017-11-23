Дочь организатора «луганского переворота» учится в Харькове и дарит дорогие подарки

Дочь главаря «милиции» самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета Марина учится в Харьковской юракадемии им. Ярослава Мудрого. Как выяснили журналисты, после окончания вуза девушка сможет работать прокурором.

Однокурсники девушки рассказали, что она любит задаривать парней дорогими презентами. Например, часами за $10 тыс, сообщают «Вести».

«Пока ее батя Плотву (Игоря Плотницкого) по подвалам гоняет, его дочь учится у нас в универе. Денег у нее как грязи. Одному из женихов часы за 10 тысяч зеленых подарила. Сначала жила в 7-ой общаге на пятом этаже, в комнате 505. А теперь квартиру в центре Харькова за 20 тысяч снимает», — рассказал студент вуза.

Журналисты нашли странички Марины в соцсетях.

В 2013 году она училась в США. Пишет, что частенько бывает в родном Луганске. А в вузе она учится на одни четверки, поэтому получает стипендию. Также студенты интересуются, почему Марину «тянет только на нерусских». Это вопрос она оставила без ответа. На страницах много фото с отдыха, — например, в этом году девушка отдыхала в Турции.

«О политике она вообще ни разу ничего не говорила. Занята только собой и своей внешностью», — говорят однокурсники девушки.

Судя по фото Игоря Корнета в соцсетях, у него есть еще двое детей. Ксения, которой 12 лет, и мальчик Кирилл, на вид ему около 4-5 лет. Сейчас они находятся в российском городе Самара.

«Фраза»