Русские оккупанты все делают демонстративно-издевательски. Ответят

СМОТРИТЕ. Русские SSовцы выложили в ютьюб видео задержания ими крымских татар в нашем популярном кафе «Мараканд» (Симферополь). Все делают демонстративно и унизительно. Как будто врываются в каждый крымскотатарский дом. Уважаемых и честных людей, в т:ч. отца политзаключённого Мустафы Дегерменджи («дело» о митинге за единую Украину 26.02.14) Бекира, кладут лицом в пол. Но самое жуткое не это.

Русские SSовцы вырезали из ролика пятого задержанного − 82-летнюю Веджие Кашкá, советскую диссидентку, ветерана движения крымских татар за возвращение в Крым, делегата Курултая (съезда крымских татар). Я уверен: они сделали это потому, что пожилую женщину тоже бросили на пол. После чего ей стало плохо, они испугались, вызвали «скорую» (есть на видео), в которой, по дороге в больницу, Веджие Кашкá умерла. А в конце видео SSовцы демонстрируют здание, где располагался Меджлис, исписанное граффити, − для унижения нашего народа.

Русские нацисты, что бы вы ни творили, нас унизить у вас не выйдет. Крымские татары только ещё больше ненавидят вас. А за все десятки похищений и убийств крымских татар, в т.ч. Веджие ханым, вы ответите перед международным трибуналом. Не сомневайтесь.

Айдер Муждабаев