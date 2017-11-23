Россия. Атмосфера неуверенности и недоверия

Эльвира Набиуллина назвала слухами сообщения о проблемах у некоторых крупных банков. Председатель ЦБ рассказала о достижениях, главное из которых — низкая инфляция в стране. При этом она посетовала, что граждане не очень доверяют этим сообщениям и продолжают готовиться к росту цен.

Росстат сообщает: в стране нулевая недельная инфляция. Однако с начала года рекордный показатель – 2,4%. Цены практически не растут. В ноябре — 0,1%. Официальный плановый показатель – 4% по году.

Эльвира Набиуллина выступает с отчетом в Госдуме. Глава Банка России пытается говорить на понятном рядовым гражданам языке: рассчитали два очень простых новогодних индекса — «Оливье» и «Селедка под шубой». Первый составляет 312 рублей — за год чуть подорожал, второй — 190 рублей — чуть подешевел.

Все это председатель ЦБ сопровождает фразой: «Инфляционные ожидания россиян остаются высокими, хотя и снижаются». И далее — цитата — «Мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, к тому, чтобы можно было распоряжаться семейным деньгами, мы думаем постоянно о росте цен».

Но, позвольте, Эльвира Сахипзадовна, какое может быть доверие и как не думать о росте цен, если нам обещают бензин по 50 рублей уже после Нового года?

А бизнес говорит, что ему нужно доплатить государству 100 млрд рублей — ведь на потребителях в итоге скажется, сейчас все ученые.

Но относительно доверия возразить сложно — это действительно главная проблема.

Набиуллину спрашивают: правда ли, что ряд крупных российских банков испытывают трудности? Ответ следует жесткий: «Мы слухи не комментируем». Но Банк России активно расчищает банковскую систему. Вернее, продолжает ее расчищать. Процесс этот идет лет 15, как минимум, а проблем почему-то меньше не становится. И периодически тот или иной банкир оказывается на Западе, где рассказывает, как его на родине притесняли за политические взгляды. Или вот один крупный банк спасли – объявили социально значимым, а другой, вроде бы похожий, нет – оставили без лицензии. Почему так, какие на этот счет существуют правила игры? Ясности нет.

От ЦБ — к правительству: вроде бы обещали налоги не повышать, а на деле выходит, что не совсем. Или пенсионный возраст – повысят или нет? Говорят, что нет, но как-то неуверенно, с оговорками – мол, в некоторой перспективе.

Проблема в том, что ясности нет нигде, не только в экономике и финансах. Вот, например, Америка нам враг или нет? И кто тогда наш друг? Куда мы вообще идем, к какой государственной модели? То «Боже, царя храни» поют, то от царя устали.

В такой ситуации резонно всегда готовиться к худшему. Инфляцию, может быть, Банк России и победил, но радости почему-то особой нет. Как бы не сглазить, а то вдруг что-то возьмет, да и подорожает так, что ни «Оливье», ни «Селедки под шубой» не захочется.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»