123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Взгляд

Новый срок Путина – это война

Игорь Эйдман
23 ноября 2017

Путин сделал важнейшее предвыборной заявление, проливающее свет на то, чем он собирается заниматься после переизбрания.

Неслучайно, что сделано это было накануне его неизбежного выдвижения на новый президентский срок.

Диктатор заявил, что все крупные предприятия России, будь то частные или государственные, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции. То есть попросту приказал бюрократии и бизнесу готовиться к войне. Намекнул российскому правящему классу на то, что его ждет в ближайшем будущем.

Может ли Путин не пойти на выборы

Война – и есть программа его нового президентского срока. Прогрессирующая паранойя диктатора ядерной державы становится угрозой для человечества. После 2018 года остановить его станет еще сложнее.

Игорь Эйдман

Tags: Владимир Путин, война, выборы

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены