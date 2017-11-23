Новый срок Путина – это война

Путин сделал важнейшее предвыборной заявление, проливающее свет на то, чем он собирается заниматься после переизбрания.

Неслучайно, что сделано это было накануне его неизбежного выдвижения на новый президентский срок.

Диктатор заявил, что все крупные предприятия России, будь то частные или государственные, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции. То есть попросту приказал бюрократии и бизнесу готовиться к войне. Намекнул российскому правящему классу на то, что его ждет в ближайшем будущем.

Война – и есть программа его нового президентского срока. Прогрессирующая паранойя диктатора ядерной державы становится угрозой для человечества. После 2018 года остановить его станет еще сложнее.

Игорь Эйдман