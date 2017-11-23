Когда Россия распадется, Украина будет жить

Читаю уже четвертый год, что Украина вот-вот “развалится, замёрзнет, распадётся и вообще сгинет”. И смешно мне становится от этих слов.

Украина пережила красный террор 20-х, массовые репрессии и Голодомор 30-х, вторжение фашистов 40-х. На украинцев обрушивались одно за другим такие нечеловеческие зверства и мучения, такое запредельное горе, такие вопиюще несправедливые казни, что невозможно человеческому уму и сердцу это всё осмыслить и понять. Но Украина и её народ выстояли и не дали себя поработить и уничтожить. Никому. Никогда.

И сегодня какая-то горстка алкоголизированных люмпенов из России и какой-то плешивый недомерок со своими отпускниками, страдающий манией величия, решивший поиграть в завоевателя и земель собирателя, захотели стереть с лица Земли Украину и её народ?

Вот эти вот ошмётки, остатки тех палачей, которые врывались в украинские дома и хаты, расстреливали женщин, детей, стариков, насиловали, пытали без разбору всех подряд, потом морили их голодом, убивали за хлебные колоски, выжигали огнём и мечом всё украинское, вот эти вот нелюди, потомки своих дедов и прадедов нелюдей, сегодня там что-то ещё вякают в сторону независимой Украины?

Не по Сеньке шапка. У вас тогда не получилось, у вас и сейчас ничего не выйдет. Украину можно залить кровью, но Украину нельзя поставить на колени. Никогда и ни перед кем.

Украина – сталь. Когда глиняная Россия распадется на мириады безвестных атомов и скреп, Украина будет жить и процветать. Это факт. Просто смиритесь с этим, враги и дураки.

Александр Тверской