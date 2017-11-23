Бизнес в РФ месяцами теряет рентабельность

Бизнес в России продолжает уже седьмой месяц подряд терять рентабельность почти во всех отраслях, кроме тех, что связаны с добычей полезных ископаемых и их продажей за рубеж.

Прибыль в обрабатывающей промышленности рухнула на 10,7%, в сельском хозяйстве – на 9,7%, в пищевом производстве – на 11,9%.

Прошлогодние лидеры – химия и металлургия – сократили прибыль на 40% и 30% соответственно, недополучив за год суммарно 363 млрд рублей. В строительстве обвал достиг 26,2%. Рентабельность розничной торговли упала с 2,7% до 1,4%. Прибыль в машиностроении рухнула на 43%.

В целом по обрабатывающему сектору рентабельность бизнеса сократилась с 8,9% до 7,4%, в строительстве – до 1,7% Нефтеперерабатывающие заводы увеличили прибыль на 77%, производители кокса – в 2,6 раза. Трубопроводный транспорт получил за 8 месяцев 263,5 млрд рублей – вдвое больше, чем все остальные виды транспорта вместе взятые.

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