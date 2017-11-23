По сравнению с финансовым кошмаром тотальных невыплат и безденежья, которые в полной мере испытали на себе жители оккупированных территорий Донбасса осенью-зимой 2014 года, нынешняя жизнь может, на первый взгляд, показаться почти благополучной.

С весны 2015, когда оккупанты взялись массово выплачивать так называемые «дэнэровские» пенсии-помощь, зарплаты и даже (с конца июня) регрессы, показались поначалу оголодавшим обывателям свежим ветром перемен в безводной пустыне.

Особенно тем, кто смог заполучить двойную пенсию – в Украине, и в ОРДЛО. Либо тем, кто получает зарплату в американских долларах (отдельные чиновники, военные, медики). Но, увы, лишь на первых порах.

То, что во все времена в период любых военных действий или катаклизмов поднимают голову всевозможные предприимчивые дельцы и аферисты – ни для кого не секрет. Но, как говориться, «пока живут на свете дураки»… Вот и в так называемых “ЛДНР” благие намерения «накормить народ» особым успехом не увенчались. Итак, обо всем по порядку.

А мы на разнице «наварим»

Во-первых, вместе с началом выплат фактически ежедневно начали расти и цены на все, особенно на продукты питания. Поэтому минимальная местная пенсия (которую получает большая часть стариков) в размере 1350 гривен превратилась в жалкие гроши. Посудите сами: буханка хлеба стоит в среднем 6-10 гривен, молоко – 15-20 за литр, сливочное масло – 140 -180 гривен за кг., подсолнечное – от 40 и выше за бутылку, мясо – 150 -250 и выше за кг., овощи от «червонца» за капусту до «сороковника» за помидоры и двадцатки за картофель. И так далее.

Каждый день цена все выше и конца этому не видно. О лекарствах и говорить нечего. Здесь цены бешеные, а наименования многих препаратов попросту отсутствуют в продаже, и нужно искать перекупщиков и переплачивать по ценам черного рынка.

Мало того, мультимедийная система расчетов рублями по курсу гривны торговцам на руку, покупателям в убыток. Поскольку с лета 2016 года местная власть решила курс рубля к гривне, отпустить в свободное плаванье (вместо недавних 1 к 2), люди начали хвататься за головы.

К примеру, карточка пополнения счета оператора мобильной связи МТС здесь стоит 45-50 гривен в разных пунктах продажи. А в рублях за нее же просят не 90-100 российских, а 150. Кило сахара в гривнах здесь нынче 14- 16, а в рублях в некоторых магазинах нужно выложить 30-40. И так на каждом шагу. Покупателям расслабляться нельзя. Чуть зазевался, тут же тебя «обмахали» на разнице курса.

Украинская «мелочь» – вообще история отдельная. Ее дают на сдачу, но не берут в оплату за товар. Мало того, все водители автобусов в начале 2017 года устроили протест и категорически отказались принимать мелкие украинские монеты у пассажиров вплоть до высадки из автобусов и остановки транспорта. Мотивировали тем, что в отделениях так называемых банков “ЛДНР”, как и в местных так называемых налоговых, украинскую мелочь у них не принимают.

Примерно две недели в салонах происходили нешуточные баталии и ссоры. Но потом все стихло, и теперь пассажиры оплачивают проезд только в российских рублях. Зато чуть позже в кабинках водителей появились объявления «Куплю украинскую мелочь по выгодному курсу»…

Мало того, было даже такое, что летом в ГП «Торезантрацит» горнякам выдали на зарплату… монеты бывшего СССР, сказав, что их будут принимать в магазинах. Что бы это значило? Люди только затылки чешут…

Особенно после того, как на сайте так называемого республиканского канала «Юнион» появилась бегущая строка с предостережением, что в “ДНР” действительны лишь российские деньги выпуска не ранее 1997 года. И что шахтерам теперь делать с советскими?..

Благими намерениями…

На оккупированной территории начали открываться так называемые социальные республиканские магазины и точки, где торгуют более дешевой продукцией. По этому поводу было много шума и рекламы. На деле в небольших точках хлеб по 6 гривен расхватывают пронырливые перекупщики и перепродают по 7-8 (как и сахар по 12-14 перепродают по 16-20). В так называемых социальных супермаркетах цены ниже рыночных на копейки, совсем незначительно, зато качество… Обыватели поначалу охотно покупали российскую и белорусскую «молочку» и колбасные изделия. Но потом все чаще стало звучать: «А у вас нет украинского? Это же есть невозможно!».

В конце осени так называемый губернатор Донецка выехал вместе с командой в бунтарский, постоянно обстреливаемый, полуразрушенный поселок шахты «Октябрьской» на открытие первой в городе ярмарки низких цен. Привезли, так называемый, «паек» – несколько крытых машин дешевого хлеба и масла, колбасу, крупы. Подозреваю, что это из той гумпомощи, которую регулярно везут сюда из России, но которую люди не видят.

В итоге из-за огромных очередей, толчеи и скандалов озверевшие местные жители (в основном пожилые) переругались и передрались. С места событий в итоге уходил кто с сумками и мешками, набитыми товаром, а кто – с одним хлебушком или вовсе ни с чем. Смотреть на эту картину со стороны было стыдно, жалко и горько.

Так называемые местные правители обещали такие благотворительные акции устраивать по нескольку раз в месяц во всех районах города. Наверное, им доставляет истинное удовольствие наблюдать, как люди из-за куска хлеба звереют и превращаются в скотов. А они их, так сказать, осчастливили…

Рука руку моет

Для хитрых, беспринципных и предприимчивых людей оккупация Донбасса стала настоящим Клондайком для обогащения. В первую очередь, это перевозчики по обе стороны границы. У них все схвачено и поделено с теми, кто ее «охраняет». И денежки там гуляют не шуточные.

Чего стоят «отжимы» в процессе доставки вооружения, спецодежды, пайков, всевозможных гумконвоев и так называемого «волонтерства». На этом люди делают себе состояния.

В гетто можно быстро без всяких проблем заказать пропуск «туда» за тысячу гривен или полторы. Договориться о поставках товара, о чем угодно. Но только с «нужными» людьми, которые в этой коррупционной цепочке с обеих сторон. А если один канал перекроют, появится другой, третий. Слишком велик соблазн.

На смену старым бизнесменам, специализирующихся на продуктах питания и промтоварах для народных масс за годы военного противостояния приходят новые «деловые люди», уверенно (но без афиширования) заходит и российский бизнес. Появились три современные птицефабрики в Амвросиевке, Шахтерске и Горловке. Курятиной забиты прилавки всех торговых точек оккупированных территорий. Ее цена – от 48 до 55 гривен за кг.. Даже конфеты фабрики «Рошен» – обычное дело на прилавках. Как и пиво местного разлива «Сармат» (с другим названием), сигареты, колбасы, макаронные изделия и много другого. Пищевой промышленности дали зеленую улицу для развития. Но цены, увы, продолжают быть близкими к московским…

Расцветает тепличное овощеводство. Местными помидорами, перцами и огурцами завалили прилавки. Но все не дешево.

Интересно, что даже местная продукция не идеального качества лучше, вкуснее и привлекательнее российской!

В общем, за годы оккупации на захваченных территориях появляется своя особая жизнь для выживания с уже новыми «рулевыми», но такими же правилами, типа: «сытый голодного не понимает», махинациями на дефиците и спросе, оборотистости и изворотливости одних и отчаянии других.

Так что кому война, смерть и слезы, разрушенный дом и потеря близких, а кому – путь к богатству и процветанию…

Вот и подумайте, хотят ли те, кто благодаря ей «вышли в люди» и на ней зарабатывают того, чтобы она скорее закончилась?

Алекс Ветрович, специально для «Гуляй Поля»