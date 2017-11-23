На Донбасс прибыл «гумконвой» из России

На захваченные боевиками “ЛДНР” территории Донбасса прибыли машины из состава 71-го гумконвоя МЧС России

Как сообщают подконтрольные боевикам СМИ, автомобили, в частности, уже прибыли в Луганск и в ближайшее время начнется их разгрузка.

Ранее в МЧС РФ заявили, что в гумконвое везут более 500 тонн грузов, среди которых “детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки”.

Как известно, Россия доставляет “гуманитарную помощь” на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Как сообщалось, террористы в “ЛНР” с нетерпением ожидали прибытия очередного “гумконвоя” от президента РФ Владимира Путина. Так называемый “глава МВД” Игорь Корнет объявил, что намерен “справедливо” делить гуманитарную помощь от России.

“ДС“