В Славянске одесского боевика приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд в Славянске вынес приговор 30-летнему жителю Одесской области, который воевал в “ДНР” на стороне боевиков, – 10 лет лишения свободы

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

“Благодаря прокуратуре Донецкой области к 10 годам лишения свободы осужден активный участник террористической организации “ДНР”, – говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2014 года житель Одесской области по идейным и политическим соображениям приехал на временно неподконтрольную Украине территорию, где прошел военную подготовку и стал заниматься боевым обеспечением террористов. В дальнейшем, получив прозвище “Яха”, мужчина с оружием в руках активно участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины в г. Славянске и даже получил от руководства “ДНР” медаль “За оборону Славянска” и орден “Георгиевский крест IV степени”.

Боевик активно пропагандировал среди своего окружения, в том числе и через сеть Интернет, преступную политику террористов.

Исследовав предоставленные доказательства, Славянский горрайонный суд признал 30-летнего обвиняемого виновным по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и отправил на 10 лет за решетку – отбывать заслуженное наказание.

“ДС“