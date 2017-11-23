В Канаде стратегическую опасность увидели в КНДР ИГИЛ и России

Москва вместе с диктатурой Северной Кореи и группировкой “Исламское государство” представляют стратегическую опасность для Канады и всего мира

Об этом на конференции в Оттаве заявил представитель министра иностранных дел Канады Мет Декорси.

“Диктатура в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии, экстремизм ИГИЛ, российская аннексия Крыма и поддержка боевиков на Востоке Украины – все это составляет очевидную стратегическую опасность для либерального демократического мира”, – сказал Декорси.

В этой связи он призвал международных партнеров совместно бороться с этими угрозами.

“Партнеры-единомышленники, такие как Канада, ЕС и его государства-члены, должны более, чем когда-либо, работать вместе, чтобы реагировать на угрозы, поскольку мы не можем надеяться исключительно на лидерство и зонтик безопасности США”, – отметил представитель главы МИД.

Декорси также подчеркнул важность сохранения существующего мирового порядка, который сейчас оказался под угрозой.

“Укринформ”