Оккупантам придется услышать Донбасс

Российские военные танки незаконно пересекли границу в Луганской области.

В принципе все происходящее на оккупированных территориях еще раз подтверждает тот факт, что Кремль не отказался от своих целей.

Разговоры о том, что проект “Новороссия” закрыт – глупости. Все в силе. Это, во-первых.

Во-вторых, движение танков говорит еще и о том, что Кремль недостаточно полно учел все внутренние факторы, зависящие не только от него. Существующая внутренняя ситуация – разборки между кланами – показывает, что конфликт куда серьезнее и обстановка куда сложнее. А неспособность держать ситуацию под контролем грозит новой нестабильностью. И куда нас заведет такая ситуация мало кому известно.

Россия попытается сейчас удержать эту ситуацию или вернуть под контроль силовыми способами. Уже были сообщения, что в ЛДНР вошла частная компания, которая наведет там порядок.

В принципе, когда внутри что-то бурлит, нет другого выхода, кроме как снова обратиться к теме внешнего врага. И под этой маркой попытаться консолидировать то, что там осталось. Вот что сейчас происходит.

Продолжаются разборки между власть имущими, до простых людей пока ничего не дошло. Они пока пассивно бунтуют. Активного бунта еще не было, но до этого еще дойдет.

Его может спровоцировать экономическое состояние тех, кто все еще проживает в регионе. Они сейчас не просто в бедственной ситуации, по многим данным, на оккупированных территориях демографическая и экологическая катастрофа. Все отражается на простых людях, а их терпение не безгранично.

Украина должна стоять на своем, удерживать линию соприкосновения, как бы это ни было тяжело – все-таки ежедневно либо гибнут, либо получают ранения бойцы вооруженных сил. Но в том случае, когда не видно никаких шагов по налаживанию ситуации с другой стороны, нам ничего другого не остается.

Кроме того, необходимо вести активную работу с населением не только подконтрольных, но и неподконтрольных территорий. Для этого нужна четкая информационная политика, которая у нас пока страдает.

Украина должна вести речь о том, чтобы признать Россию страной-агрессором. В этом случае она становится стороной конфликта и лишается права вето.

Николай Сунгуровский, «Новое Время»