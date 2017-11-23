Ало, Владимир? О чем поговорили президенты США и РФ

У Путина большая радость – с ним поговорил Трамп. В телефонном разговоре лидеры обсуждали, главным образом, Сирию.

Во Вьетнаме американский президент этого избежал, но теперь Трамп счел необходимым провести эти переговоры. В представлении Владимира Путина – это уже серьезное достижение. Он и вводил войска в Сирию именно для того, чтобы доказать всем, что с Россией придется считаться. В телефонном разговоре лидеры обсуждали, главным образом, Сирию.

Нужно отметить, что Трамп стал вести себя более рационально. Мы видим, что он остыл в отношении идеи нанести превентивный удар по КНДР. Видимо, американское и китайское руководство решили додавить КНДР мирными средствами, поскольку поддержание стабильности – в общих интересах. Только в таких условиях может расти экономика – как в США, так и в Китае.

С тех пор мы наблюдаем, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын как-то «сдулся». До того он еженедельно «обрушивал море огня» на Штаты, но уже около месяца молчит «в тряпочку». Это значит, что Америка с Китаем нашли какой-то способ прищемить в углу этого венценосного толстяка, причем, к взаимному удовлетворению. Соответственно, и Трамп уменьшил свою милитаристскую риторику. Зачем воевать, если можно решить эту проблему гораздо более дешевым способом?

Исходя из этого опыта, Дональд Трамп вдруг осознал, что и в Сирии ему совершенно неинтересно воевать. В США исходят из вполне здравого предположения о том, что РФ проигрывает любую форму соревнования с США и Западом, кроме военного. Единственная сфера, где есть что-то вроде паритета, – это сфера военного конфликта. Поэтому Путин все время ее эксплуатирует: будь-то Сирия или Донбасс. Ведь больше ничего конкурентоспособного предложить не может. Экономика стагнирует, а по последним данным, вовсе деградирует. На мировой рынок Россия может предложить только сырье – нефть и газ. Кроме войны, у Путина больше ничего нет. И, по его мнению, цель сирийской кампании, в которую он ввязался, достигнута: ему удалось сохранить Башара Асада. Впрочем, США тоже могут быть удовлетворены: ИГ как независимую площадку, где могли бы формироваться новые диверсионные группы, удалось уничтожить совместными усилиями.

Этот телефонный разговор Путина и Трампа как раз стал сигналом того, что теперь из Сирии нужно каким-то образом убираться. Война – довольно дорогое удовольствие, и главное – бесперспективное.

Официальным главой Сирии остался Асад, но там по-прежнему присутствуют интересы Турции, Ирана, России и вооруженной оппозиции. Конечно, Асад не сможет контролировать всю территорию Сирии, но там не будет некого не подконтрольного международным интересам клочка, где может формироваться террористическая организация. Подобную задачу США решали в Афганистане, когда уничтожили территорию, откуда Бен Ладен готовил атаки на небоскрёбы. Что дальше? Штаты понимают – произошел раздел Сирии, и теперь там будут действовать разные политические игроки. У США больше денег, больше влияния, и поэтому эта ситуация – им на руку.

Но и Путин может думать, что это он победил ИГ. Для Кремля – это хороший пропагандистский повод говорить об эффективной внешней политике и в то же время сократить гигантские траты на сирийскую кампанию.

Что касается украинской темы, не думаю, что она обсуждалась так же детально. Трамп давно обозначил свою позицию в отношении Украины. Всем известна и позиция Путина. Естественно, Вашингтон без удовольствия воспринимает ту ситуацию, когда Кремль говорит одно, а делает – совершенно другое. Но при этом Штаты совершенно не намерены влезать в конфликт с Москвой, тем более вооруженный. Они помогают Украине настолько, насколько считают это возможным. Выделены деньги на укрепление обороны – $350 млн. И этот документ, вероятно, будет подписан Трампом. Особенно после того, что произошло в Луганске.

Дмитрий Орешкин, «Новое Время»