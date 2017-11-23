Над глобусом «ЛНР». Стороны луганского «переворота» ждут решения Путина

К моменту, когда Путин решит, какой вариант развития события в ЛНР будет выгодным для его президентской кампании – всем участникам противостояния в сепаратистском анклаве придется замереть.

Если присмотреться к событиям в ЛНР, то единственный вопрос, который возникает, заключается не в том, почему там случился “недопереворот” – а почему события проходили настолько медленно. Поскольку вся реальность этой причудливой сепаратистской территориальной группировки, выстроенная на жестком конфликте интересов между людьми, которые привыкли решать все проблемы не путем парламентских дискуссий.

Здесь и конфликт по линии Сурков-ФСБ. То есть не вся, конечно, ФСБ, а один конкретно взятый куратор донецких силовиков генерал-полковник Сергей Беседа. Который, впрочем, может рассчитывать на полномасштабную поддержку своей “конторы” – так на пользу Суркова в этой истории, по слухам, несколько раз высказался министр обороны России Шойгу, у которого с ФСБ отношения неидеальны.

Здесь и конфликт, собственно, за линией Стрелков-Корнет, который начался не вчера утром и даже не на прошлой неделе. Потому что еще в 2015 г. после задержания “министра ТЭК” Дмитрия Лямина Плотницкий заявлял об отстранении не только Корнета, но и главы “МГБ” ЛНР Леонида Пасечника. Однако оба министра скромно проигнорировали распоряжение “главы государства”, и поэтому ничего не оставалось как сделать вид, что он ничего и не говорил. А “виноватой” была назначена – и немедленно разогнана – вся “пресс-служба главы” ЛНР. Что, кстати, Корнет попытался повторить и теперь, обвинив во всех событиях “руководство Луганской гостелерадиокомпании” и администрацию Плотницкого, которые якобы сфальсифицировали слова, которых “глава республики” не говорил.

В следующий раз в воздухе запахло порохом летом 2016 г., когда было совершено покушение на “главу” ЛНР. Тогда именно людей в погонах заподозрили в очередной попытке госпереворота. Дальше был арест заместителя “командующего Народной милиции” Виталия Киселева и “экс-премьера” Геннадия Ципкалова. А вот убрать Пасечника с Корнетом Плотницкий опять не решился. И вот – очередная попытка Плотницкого в очередной раз оказалась неудачной. И, возможно, в не очень отдаленном будущем даже роковой для него.

В конфликте тесно завязан и Захарченко с его комплексом Наполеона, который периодически объявляет о “создании государства Малороссия” и заявляет, что ЛНР стоит в нее войти. Наверное, на правах “младшего брата”. Очевидно, именно с намерением начать этот процесс на практике мчались боевики ДНР к соседям в момент, когда “недопереворот” еще выглядел достаточно убедительным. Такое развитие событий, к слову, не вызвало бы жестких возражений и в Москве – поскольку приход “донецких”, очевидно, позволил бы Кремлю и Лубянке избавиться и Плотницкого, и Корнета, и излишних административных и бюрократических структур, весьма жаждущих финансирования. Другое дело, что подобное “корпоративное слияние” двух сепаратистских группировок должно пройти молниеносно и без слишком большого кровопролития, в другом случае у российского “электората” может сложиться нехорошее впечатление, что “междоусобица” является результатом потери контроля со стороны Москвы.

Параллельно идет и куча маленьких, мелких местных интрижек, в ходе развития которых всплывает, что подавляющее большинство военных командиров – за Корнета, а вот “главы горадминстраций” в ЛНР – наоборот, за Плотницкого.

Впрочем, судя по всему, ноябрьский “недопереворот” завершится точно так же, как и предыдущие попытки Плотницкого избавиться от неприятных подчиненных с ФСБшной крышей. Корнет останется при своей должности, а решение о дальнейшей судьбе Плотницкого еще на некоторое время зависнет в воздухе. Что на самом деле означает одну-единственную вещь.

Несмотря на весь уровень заинтересованности и агрессивности, все участники этого трагифарса могут играть в свои игры и преследовать свои цели, но пока Владимир Путин не примет решение по будущему ДНР и ЛНР, на жесткие действия никто не решится. Иначе к “победителям” вместо продовольствия, оружия и пополнения из-за восточного рубежа приедут “зондеркоманды”.

Это понимает Плотницкий, который толи второй или третий раз “увольняет” Корнета, и смотрит на реакцию. Это понимает и Корнет, который демонстрирует количество бойцов, но идти на не слишком защищенную резиденцию Плотницкого не спешит. Это понимает и Захарченко, чьи боевики в тентованных машинах уже не впервые отправляются в путь и возвращаются обратно.

А хозяин Кремля сейчас активно рассчитывает, какой именно вариант завершения этой драмы будет для него самым выгодным. В свете того, что только 40% россиян считают нужным поддерживать ДНР и ЛНР, а количество желающих что-то куда-то присоединять вообще стремительно стремится к нулю – “партия войны” из наемников Вагнера и полевых командиров, поддерживаемая Беседой как наиболее боеспособная, несмотря на отличные админстративные возможности, вряд ли станет долговременным победителем в этой битве. Плотницкий, который проворовался вдрызг и надоел всем без исключения своими дубовыми “интригами”, тоже вряд ли долго удержится у руля. Не исключено, что к власти в анклавах придут новые люди, которые будут пытаться построить подобие “экономики” для ДНР и ЛНР в условиях долговременной изоляции и замороженного конфликта. Но это уже будет совсем другая история.

Роман Федюк, Depo.ua.