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Новости

Запрещен въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову

"ДС"
23 ноября 2017

СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову.

“Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова”, – говорится в заявлении СБУ, сообщает Facebook ведомства.

В то же время сказано, что СБУ и в дальнейшем будет проводить системную работу по запрещению въезда в Украину иностранцам, которые поддерживают российскую агрессию, отрицают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины либо осуществляют иную деятельность, противоречащую национальным интересам нашего государства.

Ранее сообщалось, что российские артисты Людмила Артемьева и Николай Добрынин, которые известны по сериалу “Сваты”, попали в “Чистилище”.

ДС

Tags: запрет, сбу, федор добронравов

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