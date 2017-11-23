«Милиция ЛНР» объявила войну «ДНР»

Так называемая “народная милиция ЛНР” объявила войну соседней фейковой республике

Такое сообщение появилось в обращении “НМ”, или 2-го АК.

Вероятнее всего, отметим, сайт этого бандформирования был взломан, на что указывают ряд несуразностей, вроде “драгоценных телесных жидкостей” и “флота и авиации” в “ЛНР”. Об этом ниже.

“Бандиты из Донецкой Народной Республики вероломно без объявления войны напали на нашу родину, чтобы сеять хаос, раздор и подрывать многовековые устои Луганщины, нашу культурную идентичность и драгоценные телесные жидкости”, – говорится в сообщении.

Также утверждается, была пресечена деятельность диверсионных групп “ДНР”, пытавшихся отравить фтором систему водоснабжения в Луганске.

“Блокированы средства массовой информации. В Республике была попытка военного переворота, Игорь Плотницкий трусливо бежал в неизвестном направлении. Мы рассматриваем подобные действия, как акт войны”, – якобы отметили во 2-АК.

“Народная милиция” попросила сохранять спокойствие и “теснее сплотиться вокруг нашей народной армии (а также флота и авиации)”.

“Всем гражданам призывного возраста надлежит немедленно явиться в военкоматы по месту прописки. Война будет долгой, но победа будет за нами”, – пафосно закончилось обращение.

“ДС“