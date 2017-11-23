В ЕС вышла первая книга о российской агрессии против Украины

В Библиотеке Вацлава Гавела в Праге во вторник, 22 ноября, состоялась презентация чешскоязычной книги “Российская агрессия против Украины”, посвященной комплексному анализу российско-украинского конфликта.

Книга стала результатом работы совместного научного проекта Института международных исследований Карлова университета, в котором приняли участие 16 авторов.

“Эта книга – первое синтетическое научное исследование, обобщение проблематики российско-украинской войны на чешском языке в Чешской Республике”, – заявил руководитель авторского коллектива Ян Шир из Института международных исследований, Факультет социальных наук Карлова университета.

По его словам, авторы работы ставили перед собой две главных задачи: “пролить свет за кулисы путинской агрессии и сделать анализ развития ситуации в Украине после 2014 года на фоне конфликта с Россией”.

“Чехия с 2014 года находится в самом эпицентре российских операций по усилению влияния и дезинформации в Европе, которые сопровождают гибридную войну России против Украины. Тем самым Кремль пытается нарушить единство западных стран по поддержке Украины. Россияне используют в Чехии весь арсенал средств воздействия, начиная от коррупции политических элит и вмешательства в избирательные процессы, через поддержку антисистемных элементов, в частности крайне правых и экстремистских течений, до массированного информационного присутствия в чешском информационном пространстве”, – заявил чешский исследователь.

В то же время, добавил Ян Шир, общественный дискурс об Украине в Чехии – “все, что угодно, но не факты”. “Поэтому мы и решили написать книгу, чтобы заложить основу для аргументированной дискуссии о чешских интересах в событиях, которые происходят далеко от наших границ”, – отметил он.

Среди других чешских авторов книги, в частности, ведущие эксперты из Карлова университета Карел Свобода и Любош Швец.

Украинский взгляд на геополитические и исторические корни российской агрессии против Украины в книге представил заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Киев) Михаил Самусь. Известный российский независимый эксперт Юрий Федоров сделал свой вклад в книгу, проанализировав суть российской “гибридной” операции для оккупации Донбасса.

Самусь отметил, что “Российская агрессия против Украины” – первая научная книга, изданная в странах ЕС, которая системно анализирует российско-украинский конфликт.

Книга была напечатана издательством Karolinum Карлова университета в Праге.

Укринформ