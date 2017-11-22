Журналист о событиях в Луганске: «В борьбе за власть в “ЛНР” победят, как обычно, украинские ДРГ»

Известный украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал события в заблокированном Луганске, где террористические группировки не могут поделить власть.

Об этом Бутусов написал на своей странице Facebook. По словам журналиста, в Луганске начался Антимайдан: “Сбылась мечта Януковича – Луганск захвачен “Беркутом” и тамошними ментами. Все как и положено в “русском мире” – в масках, с пулеметами, не представляются, захватили центр города, готовы стрелять. “Хунта” в чистом виде”, – сформулировал он.

Юрий обратил внимание на то, как шокированные наемные пропагандисты расспрашивают вооруженных людей без опознавательных знаков: “Да, вот какую беду вы на свои головы накликали, с этими шутить опасно, их нельзя блокировать, застрелят без разговоров”, – отметил Бутусов.

Журналист рассказал, что в Луганске идут разборки между двумя мощными преступными группировками – “министр МВД” Корнет устроил переворот и отказался выполнять приказы “главы ЛНР” Плотницкого. Идет вооруженная борьба за власть, разумеется, в городе уже введена бронетехника, укрепляются военные базы, патрули разных группировок.

“Надеюсь, что как всегда в борьбе за власть в “ЛНР” победят, как обычно, украинские ДРГ, и перестреляют побольше путинопоклонников с обеих сторон. Вот так жила бы вся Украина, если бы Революция Достоинства не скинула пророссийский режим. Порох – введи войска! Save Donbass people!” – с иронией подытожил Бутусов.

РБК