На саммит «Восточного партнерства» может не приехать Порошенко

Украину не устраивает проект декларации, подготовленный к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в ближайшую пятницу в Брюсселе.

По информации «Польского радио», президент Украины Петр Порошенко предупредил, что не прилетит в столицу Бельгии, если документ не изменят.

В декларации говорится о признании европейских устремлений стран «Восточного партнерства», одновременно не выходя за рамки уже установленной схемы, документ не оговаривает, например, европейской перспективы для Украины.

Кроме того, Киеву не нравится ссылка на заявление лидеров Европейского Союза с декабря 2016 года, которую тогда писали под голландцев, и которая должна была убедить их поддержать соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. В документе сказано, что соглашение не влечет автоматического членства Украины в Сообществе. Для власти в Киеве ссылки на такие выводы –негативны, и она хочет более позитивного послания.

Правда, дипломаты ЕС, с которыми общалось «Польское радио», сомневаются, что можно еще что-то изменить именно в этом разделе. Они подчеркивают, что против любых более амбициозных утверждений выступают прежде всего Нидерланды.

Напомним, вчера сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко не приедет на саммит Восточного партнерства.

Zik.ua.