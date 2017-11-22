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Взгляд

Следующая власть в Украине может быть чужой

Виталий Портников, «Эспресо.TV»
22 ноября 2017

Мы должны понять одну простую вещь. В результате Майдана удалось сместить весьма эффективную – с точки зрения интересов бандитов и Кремля – чужую власть на не очень эффективную, но свою.

Каждый раз во время очередной годовщины Майдана можно слышать привычные слова о разочаровании и власти, которая «пришла на крови» защитников главной площади страны и «не оправдала» надежд.

Эти стенания были бы оправданы только в том случае, если бы целью Майдана было бы установление какой-либо власти, борьба за интересы политических сил или их лидеров. Но ничего подобного во время восстания 2013-2014 годов не было и в помине.

Комментаторы Майдана 2013-2014 годов путают его с Майданом 2004 года. Тогда большая часть участников протеста действительно возлагала надежды на кандидата на пост президента страны Виктора Ющенко, а сам Майдан развернулся по итогам президентских выборов и был частью плана по защите результатов голосования от манипуляций власти.

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И, действительно, многие участники протеста быстро разочаровались в своем избраннике – потому что ожидали от него не просто перемен, а лучшей жизни. Вопрос даже не в том, что «оранжевая» команда не была командой реформаторов и быстро рассорилась, а в том, что последний период ее правления совпал с мировым экономическим кризисом, который затронул и Украину.

Именно поэтому многие бывшие избиратели Ющенко проголосовали за «крепкого хозяйственника» Виктора Януковича – в надежде, что бывший рецидивист наведет порядок в стране. Янукович и навел. Но выводов ни из правления Ющенко, ни из этого «порядка» сделано не было. Большинство украинцев до сих пор не хочет понять, что эффективная власть появляется только у эффективного общества. А не наоборот.

Майдан 2013-2014 годов был прежде всего восстанием «против», а не восстанием «за». Восстанием против Януковича, против несправедливости, против попыток «сдать Украину России».

Европейские флаги, которыми так умилялись на Западе, остались этому Майдану в наследство от студенческих акций в поддержку евроинтеграции. Но сотни  тысяч людей вышли на улицы именно после избиения студентов.

Вышли, потому что были возмущены несправедливостью и с одним-единственным лозунгом, который я хорошо видел и слышал 1 декабря 2013 года – «зэка геть!». Политические лидеры были не инициаторами этого многотысячного протеста, а посредниками между гражданами и властью, которую эти граждане хотели свергнуть.

При этом важной задачей этих политических лидеров было сохранение государства, которое в условиях массового протеста в столице, а также в западных и центральных регионах страны могло лишиться управляемости и стать легкой добычей бывшей метрополии. О том, что такие опасения – не иллюзия, подтвердил захват Россией Крыма и части Донбасса сразу же после бегства Виктора Януковича с Украины.

Восстание 2013-2014 года – всего лишь шанс построить новую страну. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что, если бы не аннексия Крыма, не война на Донбассе, не искусственное изъятие из избирательных списков миллионов сторонников пророссийских сил, которые оказались «по ту сторону» линии разграничения – этот шанс и после Майдана был бы минимален.

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К Майдану враждебно или равнодушно относилась примерно половина страны. Настроения начали меняться только после начала войны. Но самое главное – ни жители  Крыма, ни большая часть жителей Донбасса не смогли проголосовать за своих традиционных избранников.

Именно поэтому нужно понимать, что ситуация, которая сложилась сегодня – это окно возможностей, которое может вскоре закрыться на долгие годы.

Причины могут быть различны – голосование за популистов, которые не смогут справиться с задачами переустройства страны, восстановление территориальной целостности, которое вернет в списки избирателей миллионы сторонников пророссийских сил, усиление кризиса управляемости на Западе, что окончательно исключит Украину из приоритетов внешней политики цивилизованного мира.

Каждое из этих обстоятельств может привести не только к тому, что никакой «лучшей жизни» еще долго не будет, но и к распаду страны по уже известным границам геополитических влияний.

Но шанс построить единую демократическую и успешную страну все еще есть – хоть он и уменьшается с каждым днем. Однако этот шанс требует вменяемости и от власти, и от общества. Власть должна приложить усилия для придания процессам такого строительства необратимости – даже вопреки общественным настроениям и страху из-за собственных рейтингов на выборах.

Общество должно отвыкать от анархии и научиться уважению к государственным институтам, даже когда в этих институтах оказываются не самые лучшие, по мнению отдельного гражданина, представители истеблишмента. Общество должно научиться контролировать эту власть.

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Граждане должны сами идти во власть – прежде всего в местную. Граждане должны быть готовы к самостоятельному финансированию своей политической и общественной активности – на подачки от большого бизнеса государство не построить.

Словом, обычному украинцу нужно взять всю ответственность на себя не только в восстании, но и в процессе государственного строительства. Иначе ничего не будет.

Мы должны понять одну простую вещь. В результате Майдана удалось сместить весьма эффективную – с  точки зрения интересов бандитов и Кремля – чужую власть на не очень эффективную, но свою.

Если это понимание не придет, следующая власть тоже будет чужой.

Виталий Портников, «Эспресо.TV»

Tags: власть, майдан, Россия

© Гуляй Поле

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