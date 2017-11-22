Путин озаботился оперативным увеличением выпуска военной продукции

Президент России Владимир Путин предупредил крупные предприятия о том, что они должны быть готовы к увеличению объема выпуска военной продукции.

По мнению президента страны, способность экономики к увеличению объемов производства военной техники является одним из важнейших условий военной безопасности России.

Путин отметил, что также необходимо проанализировать работу оборонных предприятий, чтобы понять, способны ли они оперативно нарастить объем производства военной продукции или нет.

С такими заявлениями президент выступил на совещании по военным вопросам, где также поручил провести анализ итогов военных учений «Запад-2017».

«По итогам учений были выявлены определенные недостатки, нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности», — сказал Путин. Однако о каких именно недостатках идет речь не уточняется.

Напомним, учения «Запад-2017» стартовали 14 сентября и проходят на полигонах в Белоруссии, а также в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях России. В них принимают участие более 12 тысяч военнослужащих.

В ходе учений войскам предстояло отработать тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск противовоздушной обороны.

УНИАН