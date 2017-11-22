«ИС»: «Переворот» в Луганске – борьба спецслужб. Путин не знал

Противостояние между главарями “ЛНР” на самом деле означает борьбу между двумя российскими спецслужбами.

Так называемый переворот в Луганске, или противостояние между главарями “ЛНР” – Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, имеет четкую огранку и все признаки борьбы между двумя российскими спецслужбами, который длиться очень давно. А ситуация в “ЛНР” – просто один из результатов этой борьбы. Об этом в комментарии сайту “Сегодня” рассказал военный аналитик, координатор группы “Информационное сопротивление” Юрий Карин.

По словам Карина, так называемого главу “ЛНР” Игоря Плотницкого и теперь уже бывшего так называемого главу “МВД “ЛНР” Игоря Корнета “курируют” разные российские спецслужбы и под каждого из главарей заведен бизнес, на котором зарабатывают коррумпированные чиновники в этих российских спецслужбах.

“У одного – контрабанда, у второго – топливный бизнес. И вот Плотницкий отстраняет от должности, а по факту от бизнеса и заработка на топливе Корнета. Естественно, Корнет обижается. А точнее, “обижаются” те российские спецслужбы, которые лишились потока денег. Естественно, эти структуры решили сделать ответный ход и отобрать власть, а имеется в виду “бизнес” на контрабанде, у Плотницкого.

В итоге “кураторы” главарей “ЛНР” начали разбираться “по-взрослому”: забирая под себя финансовые потоки из оккупированной части Луганской области, а заодно и соперничая за влияние в кремлевской среде”, – рассказал Карин.

По его словам, этот конфликт показателен тем, что в него ввязались именно войска из России.

“Российская ЧВК, то есть частная военная компания, зашла в Алчевск незадолго до конфликта. Это, так сказать, представители одной российской спецслужбы. А в день конфликта через границу из РФ в Свердловск зашла российская армия, – несколько десятков человек и БТРы. И мелкими группами пошли на Луганск. Это представители другой спецслужбы России.

Конфликт меду этими спецслужбами за передел сфер влияния в России – давно не секрет. Но вот теперь этот конфликт проявился в “ЛНР”, – отметил аналитик.

Карин подчеркнул, что этот конфликт будет длиться “до последнего” и по фигуре того, кто останется “у руля” и станет понятно, кто из спецслужб победил в кремлевской борьбе.

“Но вопрос не только в переделе сфер влияний, ведь речь не просто о борьбе за контрабанду на границе. А суть в том, что все события в “ЛНР” происходят под пристальным взглядом мирового сообщества. И получается, что спецслужбы просто “подставили” Путина на виду у всего мира. И “подставили” его по полной”, – резюмировал Карин.

Напомним, противостояние в Луганске между главарями боевиков получило свое продолжение в том, что главарь т.н. “ЛНР” Игорь Плотницкий забаррикадировался в здании бывшей Луганской областной облгосадминистрации. А вместе с этим вооруженные люди захватили здание “Генпрокуратуры ЛНР”.

“Сегодня”