Жириновский в президенты. Выборы без сюрпризов

Владимир Жириновский вновь выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы, заявив, что страна нуждается в таком лидере, как он. По словам Жириновского, его кампания пройдет спокойно, в обычном режиме.

Владимир Жириновский в шестой раз идет на президентские выборы. В последнее время в Кремле — бытует такая точка зрения – лидером ЛДПР очень довольны. Власть благодарна ему за поддержку государственной политики: в первую очередь, международной повестки дня — сирийской операции и жесткости к Западу. Считается, что за лояльность его премировали зданием на Ленинском проспекте, где теперь разместится стесненный в площади Институт мировых цивилизаций, учрежденный ЛДПР.

Главная заслуга Владимира Жириновского — равно как и Геннадия Зюганова — в том, что они четко знают правила игры, с ними комфортно. Они научились участвовать в президентских выборах не для победы, а скорее для поддержки основного кандидата. Прием простой – нужно предлагать более радикальную повестку: например, не церемониться с Америкой или с нерадивыми чиновниками, или же объявить всеобщий отпуск.

Это, с одной стороны, возможность получить голоса протестного электората, а с другой — главный кандидат, признавая проблему, успокаивает избирателей: будем бороться, но, конечно, не так, как предлагают оппоненты. В итоге все довольны. Побеждает основной выдвиженец, а системная оппозиция получает очередную премию — например, в виде губернаторских постов в ряде не очень значимых регионов.

От нынешних выборов изначально не ждали сенсаций. И этот тезис постепенно подтверждается, несмотря на то, что главный кандидат пока что не объявил об участии, а вопрос с Алексеем Навальным, видимо, решен окончательно. Наиболее яркий участник — Ксения Собчак — рискует не собрать подписи. Не будет же Кремль представлять ей для этого административный ресурс. Рассматривать всерьез кандидатуры Сергея Полонского и Екатерины Гордон тоже не приходится. И Григорий Явлинский — такой же ветеран предвыборных кампаний, как и вожди системной оппозиции, только с другим знаком, но не факт, что и ему удастся собрать подписи.

Конечно, можно уповать на некую суперсенсацию. Но что-то подсказывает – вряд ли. Власти нужно спокойно провести выборы, чтобы заниматься главной проблемой — отношениями с Западом, и, в зависимости от этого, выстраиванием новой политической и экономической модели. Отсюда и разговоры про Конституцию, написанную либералами. Окончательно закрываться или подождать? И вся беда в том, что Запад находится в раздрае – нужно время, чтобы там нашлась возможность разговаривать с Россией.

Российской власти нужно выждать. А для этого внутри страны не должно быть даже намеков на потрясения. Поэтому необходимы проверенные кадры, и Владимир Жириновский — один из них. Такого и до выборов допускать не страшно, не подведет – доказал лояльность.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»