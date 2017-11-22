«Переворот» в «ЛНР» как помеха Минским соглашениям

Миротворец Путин может использовать слияние двух “республик” как повод затянуть выполнение Минских соглашений.

Бодание главаря “ЛНР” Игоря Плотницкого с так называемым “министром внутренних дел” Игорем Корнетом закончилось поражением первого. Мало того, есть ряд фактов, указывающих на вероятное объединение двух фейковых республик Донбасса в такое же квазигосударственное образование со столицей в Донецке. Вчера соцсети и СМИ пестрели информацией о прибытии в Луганск военной техники и грузовиков с вооруженными людьми, которых, скорее всего, направил главарь “ДНР” Александр Захарченко. Уже к вечеру появилось подтверждение ситуации в Луганске со стороны СММ ОБСЕ, сотрудники которой заметили колонну техники сначала возле Дебальцево Донецкой области, а после – в 15 км от оккупированного Луганска.

Также во вторник появилась реакция из России. Ее проартикулировал верный путинец Константин Затулин. Депутат Госдумы и директор Института стран СНГ заметил: “Конечно, слияние “ЛНР” и “ДНР” возможно. То, что они существуют отдельно, многих очень удивляет. Думаю, причиной этого разделения являются все-таки достаточно четкие и понятные региональные основания. Народ в Луганске в среднем – менее амбициозный, более прямой, честный и бесхитростный, и при этом более близок к России”.

Более красноречивого подтверждения планов Кремля в отношении “республик” нельзя было ожидать. Кремль в высшей степени заинтересован в снижении издержек на содержание “ЛДНР”. Частично этого можно достичь путем перехода (полного или частичного) от кластерной экономики оккупированных регионов к более интегрированной модели. Это сняло бы часть финансового бремени с России, чья экономика в свою очередь все более “сжимается” вокруг внешнеполитических амбиций руководства в ущерб населению.

Свадебный генерал

Что до Плотницкого, то его дела дрянь. Он потерял главу своей “администрации” Ирину Тейцман, которую арестовал Корнет. Без нее главарь “ЛНР” как без рук, собственно говоря. То есть, его присутствие в государственном управлении снижено фактически до нуля. Аналогично, арест директора “ГТРК “ЛНР”, присвоенной сепаратистами Луганской областной телерадиокомпании и захват ТВ “республики” лишили Плотницкого информационных ресурсов, т.е. возможности хоть как-то повлиять на мнение людей, которые верят в идеалы “ЛНР”. Кроме того, арестованы “прокурор республики” и занят “парламент”. И третий момент – отсутствие собственных “преторианцев” означает, что Плотницкий даже не может поиграть мускулами в ответ на действия Корнета. Правда, по некоторым данным, в Луганск ему в помощь направили российскую ЧВК, однако ситуацию этот шаг не исправил. По крайней мере, пока.

Также сообщалось, что сам “Джабба Хатта” сбежал в Россию, о чем говорили в “ДНР”, и что подтверждали в украинском МВД. Бегство вполне вероятно, учитывая, что ранее была информация о перевозке супругой главаря ценного имущества в Россию. Возможно к будущей острой фазе конфликта с Корнетом и его последствиям в семье Плотницкого готовились загодя. Эти двое давно не питают любви друг к другу. Первый “обижен” на второго за убийство “экс-премьера” Геннадия Ципкалова и срок для “главного милиционера” Виталия Кисилева после переворота в 2016 году. Второй же зачищал конкурентов, опасаясь ответного переворота, и его просто могло понести.

Сурков проиграл

С одной стороны, Плотницкий полностью подконтролен помощнику президента РФ, так называемому куратору фейковых республик Владиславу Суркову. Увольнять Корнета, которого “крышует” ФСБ, Плотницкий вряд ли решился бы без консультаций с патроном. С другой стороны, такой “самодеятельный” сценарий теоретически возможен. Если это так, то положение Суркова на самом деле еще хуже. Ведь получается, что он не в состоянии контролировать собственную марионетку, слетевшую с катушек. А для управленца такого ранга – это катастрофа.

Если же конфликт Плотницкого и Корнета – дело рук самого Суркова, то это означает, что помощник президента РФ решился на конфронтацию с Федеральной службой безопасности, в частности с куратором “ЛДНР” от ФСБ Сергеем Беседой. Статус и полномочия генерала на 100% не ясны. Но ввиду его биографии (в частности, он в 2009 году возглавил 5-й службу – Службу оперативной информации и международных связей) ФСБ), очевидно, что Беседа – влиятельная фигура в силовых структурах России. Следовательно, речь идет о войне кремлевских башен в контексте противостояния системных либералов с системными ФСБшниками.

Путин в таких случаях обычно дистанцируется от обеих сторон, занимая позицию арбитра. Впрочем, вчера некий источник в окружении Суркова рассказал РБК, что Кремль якобы встал на сторону Корнета, поскольку реализуется модель контрольного управления со стороны Москвы. Однако и Плотницкого, по его словам, пока от власти отстранять не будут. Как заметил другой источник издания, главарь “ЛНР” наворотил дел, но его помиловали, чтобы он заново выстроил всю систему.

В таком случае у Суркова все равно серьезные проблемы. Его статус в кремлевской вертикали понижается. И спецпредставитель Госдепа Курт Волкер от лица работодателя может задаться вопросом, какой ему смысл вообще общаться с лицом, так основательно севшим в лужу и не имеющим больше кредита доверия со стороны руководства РФ.

Впрочем, хотя Суркова сильно потрепало, это не значит, что его можно хоронить. Тем более что ему уже случалось “воскресать”. В свое время он опростоволосился с реализацией проекта межрегиональной молодежной организации “Идущие вместе”. В результате Суркова на посту замглавы администрации подвинул Володин. Однако Сурков все же всплыл: после войны в Грузии, как ответственный за вопросы Кавказа, а после его перекинули на украинское направление. Так что его песенка еще вполне может продолжаться.

Миротворец Путин и “Минск”

В то же время, начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с странами-участницами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Михаил Арутюнов отрицает сообщения о поддержке кого-либо в Луганске. “Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом “ЛНР”, и за поддержкой никто из Луганска “в Кремль” не обращался”, – заявил Арутюнов.

А это, в свою очередь, выглядит свидетельством того, что Путин активнее разыгрывает роль миротворца в конфликте, якобы позволяя фейковым республикам самостоятельно решать свои проблемы. И такая позиция в текущих обстоятельствах крайне выгодна Кремлю, поскольку ему не нужно ничего исправлять: кто бы ни победил, вершителем его судьбы все равно останется Москва. И лично российский президент, если уж на то пошло. Это раз.

Два – возня в Луганске означает затягивание выполнения Минских соглашений. Даже больше. Нынешние договоренности не соответствуют потенциальному новому формату сепаратистских образований, а потому Кремль, не исключено, будет настаивать на подготовке новых почти с чистого листа. Урегулирование конфликта будет откладываться под формально вполне благовидным предлогом: в конце концов, Москва отнюдь не срывает минский процесс, а всего лишь вносит соответствующие изменению ситуации коррективы.

И даже если в Вашингтоне прекрасно понимают, что миротворец из Путина такой же, как художник, то запротоколировано это не будет. С позиции Москвы, формально сепаратисты просто решили организоваться по-другому и, мол, тут остается лишь развести руками и ждать.

Украине в такой ситуации не стоит занимать выжидательную позицию. Наоборот – нужен активный прессинг и острая критика даже самой возможности срыва переговорного процесса. Ведь потенциальное объединение двух “НР” в один непонятный субъект, т.е. опять какую-то “новороссию”, нарушает все договоренности, где прописывается, что это отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ОРДЛО – с привязкой административно-территориальному делению Украины. Фактически ломается система административного деления, а реинтеграция в Украину нового субъекта в таких условиях невозможна. Важно и то, что вопрос миротворцев ООН и обмена пленными подвисает, потому как неясно с кем теперь вести переговоры.

Отсюда следует двигаться к предельно четкому посланию партнерам в США и ЕС, что Москва не просто не выполняет минские соглашения, а полностью их нивелирует. Стоило бы добиваться фиксации этого тезиса в резолюциях различных международных инстанций. Правда, партнеры это уже, скорее всего, и так понимают. Важна именно масштабная публичная информкампания, которая в перспективе приведет к усилению давления на Кремль – как политического, так и экономического.

Владислав Гирман, «Деловая столица»