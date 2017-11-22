Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению

Экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич приговорен Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Обвинение касалось событий Боснийской войны 1992-1995 годов, в том числе в убийства 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице. Данное убийство признано самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны. Все обвинения про себя Младич отвергал.

Сообщается, что, выслушивая приговор, Младич плохо себя чувствовал. Однако суд отказался из-за этого обстоятельства прерываться. Экс-командующий стал громко протестовать и был выведен из зала.

Дальнейшее он мог наблюдать по телевизору.

Напомним, в 1992 году государство Югославии распалось, а на на территории Боснии и Герцеговины начался вооруженный конфликт. Противостояли друг другу сербы с одной стороны и боснийские мусульмане с хорватами с другой. В эту войну пришлось вмешаться НАТО. Альянс подверг бомбардировкам сербские позиции. По разным данным количество погибших в результате данного конфликта − от 100 до 200 тысяч человек.

Младич, во время войны возглавлял Генштаб Вооруженных сил Республики Сербской.

В 1993 году ООН создала Международный трибунал для преследования тех, кто совершал в ходе конфликта военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Ранее Трибунал уже признал виновным в геноциде и других преступлениях бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича, его приговорили к 40 годам тюрьмы. Бывший президент Сербии, а затем Союзной республики Югославия Слободан Милошевич также был обвиняемым − он умер в 2006 году, когда процесс еще не был завершен.

“Медуза”