Корнет захватил здание «парламента» в Луганске

В Луганске здание “парламента”, так называемого Народного совета ЛНР захватили вооруженные люди “министра МВД” Игоря Корнета

“МВД” арестовало всех сотрудников “прокуратуры” ЛНР “, пишет Новая газета.

Аресту подверглись более 20 человек, включая “главного прокурора”, “военного прокурора” и их заместителей. Людей увели в здание так называемого Народного совета ЛНР. В настоящее время это здание заблокировано и используется “МВД ЛНР” в своих целях.

По данным СМИ, сотрудники “прокуратуры” были арестованы после того, как Корнет предложил Плотницкому отдать ему главного “прокурора”, военного “прокурора” и их заместителей.

Кроме этого, Плотницкий отказался отдать Корнету по его требованию руководителя “администрации” ЛНР “Ирину Тейцман, начальника службы правительственной безопасности” МВД ЛНР “Евгения Селиверстова и главу ГТРК” ЛНР “Анастасию Шуркаев.

21 ноября Корнет обвинил этих людей в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

Как пишет сайт “Руссская весна” в Луганске, в здание “прокуратуры” вошли около 200 вооруженных людей “МВД” “ЛНР”.

«ДС»