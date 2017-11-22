Украинская диаспора в РФ потребовала от Путина прекратить дискриминацию украинцев и уйти в отставку

Украинская диаспора в России направила в адрес президента России обращение, в котором приводятся факты дискриминации украинцев в РФ, потребовав прекращения соответствующей политики и ухода в отставку.

Сайт «Гуляй Поле» приводит документ полностью:

«Господин Президент!

Редакция сайта «Кобза – украинцы России» обращается к Вам от имени украинской диаспоры России. Вот уже несколько лет в России, стараниями Минюста и Верховного суда, не существует ни единой проукраинской федеральной общественной организации, поэтому в исключительных случаях наша редакция берет на себя ответственность делать официальные обращения от имени всей двухмиллионной украинской диаспоры.

Мы обращаемся к вам по поводу Вашего возможного выдвижения в Президенты России на четвертый срок.

Во-первых, выдвижение на четвертый президентский срок противоречит Конституции России. Всем, читавшим Конституцию России, это очевидно.

Во-вторых, есть определенные политические аспекты, связанные как с Украиной, так и с украинской диаспорой, о которых мы желаем Вам сообщить, представляя именно проукраинскую позицию.

В последние сотни лет считалась общепринятой та точка зрения, что украинский и русский народы являются близкими и братскими. В России в 1991 году проживало четыре миллиона этнических украинцев, а в Украине – больше восьми миллионов русских. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум – основополагающий договор в сфере безопасности, в рамках которого Россия гарантировала территориальную целостность Украины. В 1997 году страны, в атмосфере дружбы и надежд, подписали «Большой договор о дружбе и сотрудничестве», который определял межгосударственные отношения во всех сферах на ближайшую историческую перспективу. Казалось, что все в украино-российских отношениях было определено, и на момент Вашего прихода к власти в 2000 году Украина и Россия жили в дружбе. Что же случилось за последние семнадцать лет?

Начнем с фактов. В России были убиты три видных активиста украинского диаспорного движения: Анатолий Крыль (Владивосток, 2004 год), Владимир Побуринный (Ивановская область, 2002 г.) и Владимир Сенишин (Тула, 2006 г.). Все убийства были резонансными. Мировой Конгресс Украинцев многократно обращался к Вам с призывами расследовать эти убийства, но убийцы до сих пор не найдены.

Все эти 17 лет продолжались гонения на прихожан УПЦ КП в городе Ногинске, Московской области. В 2003-2004 годах в Тюмени, в результате бюрократических процедур, были закрыты все украинские воскресные школы. В 2012 году Верховный суд РФ по представлению Минюста юридически ликвидировал старейшую украинскую организацию Объединение украинцев России (ОУР), а двумя годами раньше, таким же образом, была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКАУР).

В 2009 году власти РФ запретили въезд в страну москвичу, основателю Библиотеки украинской литературы в Москве, Юрию Кононенко. А в 2015 году был запрещен въезд в Россию ответственному секретарю общероссийской общественной организации «Украинский Конгресс России» Виктору Гиржову.

Обе мировые диаспорные организации – Мировой Конгресс Украинцев и Украинский Всемирный Координационный Совет попали в так называемый «стоп-лист» нежелательных общественных организаций на территории РФ, в результате чего, пять региональных украинских общественных организаций России, входящих в структуру Мирового Конгресса Украинцев, также оказались «вне закона».

После 2014 года усилилось давление на лидеров украинских региональных организаций – их постояно вызывают спецслужбы «для бесед», на них оказывается давление – некоторые прошли через суды по обвинению в «экстремизме». Можем назвать следующие имена преследуемых: профессор Стефан Паняк (Екатеринбург), Наталья Романенко(Хабаровск), Андрей Литвин (Петрозаводск), академик Тарас Дудко (Москва), митрополит Адриан (Ногинск). Этот список наверняка можно продолжить. Можно констатировать, что Правительство России систематически и грубо притесняет украинскую диаспору на протяжении всех лет Вашего правления.

Отношения между государствами Украиной и Россией в указанный период обострились еще больше и дошли до состояния затяжной войны. После многочисленных торговых войн «нулевых», последовало вмешательство России в президентские выборы в Украине в 2004 и в 2009 годах. В 2014 году произошло массированное вторжение Вооруженных сил России в Крым и на Донбасс. Крым был бессовестно, в нарушение всех договоров и клятв, аннексирован Россией. Донбасс, после сбития мирного малазийского Боинга и расстрела украинских войск в «зеленом коридоре» под Илловайском, остается под трехлетней оккупацией – в жуткой нищете, страхе и бесправии, без всякого разумного будущего. Торговые отношения между странами резко пошли на спад. Воздушное пространство закрыто. В гуманитарной сфере между странами царит ненависть, запреты и бойкот. С украинской стороны уже обсуждаются идеи разрыва дипломатических отношений с РФ и введения виз. На что Россия «молча» отвечает регулярными убийствами украинских политиков и журналистов на территории Украины, а также арестами граждан Украины на территории России и в оккупированном Крыму.

Если говорить в общем − как о различии русских и украинцев, так и о различии

двух государств, то это различие на уровне национальных идей и двух укладов жизни можно определить, как различие между советским (авторитарным и имперским) и европейским (правовым и демократическим). Никакие отсылки (даже самые искренние!) к “славянским корням”, “общей истории” или даже словам о “едином народе” никоим образом не сблизят то объективное расхождение в мировоззрении, которое лишь усугубилось войной на Востоке. В целом понятно, что ни Вы, ни нынешнее Правительство России принять это факт не в состоянии. И в этом корень многих политических ошибок как недавнего прошлого, так и будущего.

Хочется спросить Вас от имени украинской диаспоры России: к этому ли Вы стремились? Для войны ли с Украиной, или для международной изоляции нашей страны, или для борьбы с сыром пармезаном, Вас избрали народы России? Была ли эта политика заявлена в Вашей предвыборной программе в 2012 году?

Особенно украинцев удивляют Ваши безосновательные заявления по поводу выхода из тупика в российско-украинских отношениях. Недавно Вы публично заявили, что эти отношения улучшатся только после того, как сам украинский народ свергнет нынешнюю украинскую власть в Киеве. Украинцы России могут смело Вам сказать, что Вы вводите в заблуждение граждан России, поскольку до того момента, пока Вооруженные силы России оккупируют территорию Украины, украинский народ будет поддерживать в Киеве любую власть, которая сопротивляется оккупации. “Лучше Каня, чем Ваня”, − именно эта эпиграмма из польских 80-х годов подтверждает сказанное. Таким образом, решение политической проблемы следует искать в Кремле, а не на площадях и улицах Украины.

Не выдерживает никакой критики тезис, выдвигаемый Вами о том, что «народ Донбасса» (?!) имеет право на самоопределение. Не существует в природе такого народа, а есть лишь украинские граждане, проживающие на территориях Донецкой и Луганской областей, оккупированных Вашими войсками. Зато есть многострадальный народ Чечни, выселенный Сталиным с его исконных территорий, а потом утопленный в крови после Вашего прихода к власти в ходе Второй чеченской войны. Как быть здесь с правом наций и народов на самоопределение?! Подобная ситуация наблюдается и в Крыму. Крымские татары так же, как их чеченские братья, были депортированы за пределы своих исторических земель, а теперь они снова подвергаются репрессиям, арестам, убийствам в результате оккупации полуострова. Идет беспрецедентная охота на украинских граждан, их безосновательные обвинения и осуждения на длительные сроки заключения. Делается это с целью психологического давления на Украину и формирования «обменного фонда» − для обмена безвинных украинских граждан на местных и приезжих террористов и преступников, действующих на Донбассе. Все это – свидетельства того, что в 2000 году к руководству Россией на всех уровнях пришли спецслужбы.

И, уж совсем свежие факты: выражая «праведный гнев» по поводу принятия в Украине «Закона об образовании» (относительно его седьмой, «языковой» статьи), и подстрекая к протестам относительно данного Закона своих сателлитов из Венгрии, Румынии, Молдовы, одновременно, по всей России власть начала наступление на языки национальных республик, прежде всего, это касается Татарстана и Башкирии. Двойные стандарты во всем – стиль государственной политики Кремля на протяжении многих веков. И период Вашего правления тут – не исключение.

В Российской Федерации не существует министерства по делам национальностей (а при кровавом диктаторе Сталине в Верховном Совете СССР даже работал Совет Национальностей). Почему? Может потому, что делами национальностей занимается соответствующий Совет при Президенте РФ (в который, к слову, входит откровенный украинофоб Богдан Безпалько, возглавляющий псевдоавтономию украинцев России), а также всесильная ФСБ?

Господин Президент, от имени украинской диаспоры России, если Вам дорога украино-российская дружба, если Вы желаете прекратить кровопролитие и остановить миллионный поток беженцев, если Вы пытаетесь сохранить хоть крохи духовного наследия Царя Алексея Михайловича и Гетьмана Богдана Хмельницкого, мы просим Вас не выдвигаться на четвертый президентский срок. Давайте не губить в братоубийственом конфликте два близких нам государства – Россию и Украину. 17-й год заставляет нас всех еще сильнее задуматься о сложности межнациональных отношений и о хрупкости самих государств.

От имени редакции сайта «Кобза – украинцы России»: Василий Коломацкий, главный редактор».

«Кобза – украинцы России»