Беларусь считает высылку своего дипломата из Украины безосновательной

Беларусь считает решение Украины выслать из Киева первого секретаря посольства Беларуси абсолютно безосновательным

Об этом заявил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк, со ссылкой на сайт МИД Беларуси.

“МИД Беларуси расценивает решение украинской стороны относительно высылки дипломата посольства Беларуси в Украине как совершенно безосновательное. Выражаем соболезнования в связи с недружественным шагом Киева”, – заявил Шупляк.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси, которая перед тем объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова и выслалр из Украины белорусского дипломата.

“ДС”