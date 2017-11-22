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Новости

Беларусь считает высылку своего дипломата из Украины безосновательной

"ДС"
22 ноября 2017

Беларусь считает решение Украины выслать из Киева первого секретаря посольства Беларуси абсолютно безосновательным

Об этом заявил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк, со ссылкой на сайт МИД Беларуси.

“МИД Беларуси расценивает решение украинской стороны относительно высылки дипломата посольства Беларуси в Украине как совершенно безосновательное. Выражаем соболезнования в связи с недружественным шагом Киева”, – заявил Шупляк.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси, которая перед тем объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова и выслалр из Украины белорусского дипломата.

“ДС”

Tags: Беларусь, дипломатия, Украина

© Гуляй Поле

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