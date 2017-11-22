Политический аналитик: Поездки в Крым Путину нужны для развития популярности

В связи с грядущими выборами в 2018 году российский президент Владимир Путин ездит в оккупированный Крым для развития популярности и дальнейшей поддержки общества.

Такое мнение высказал политический аналитик Андрей Бузаров.

“В марте будут выборы, и Путину важно иметь как можно большую поддержку российского общества. Абсолютная поддержка в силу разных причин на сегодняшний день невозможна. Поэтому он старается ездить в разные места, и в том числе в Крым, чтобы показать, что он не забывает об этом регионе. Ему важна поддержка Крыма, прежде всего, потому что еще четыре года назад Крым не был аннексирован Россией”, – рассказал Андрей Бузаров.

По словам политического аналитика, Путину важно попытаться увеличить свою популярность в этом регионе.

“После аннексии Крым находится под фактическим контролем президента России и, соответственно, российских властей. И, безусловно, большое количество граждан Украины, которые сейчас проживают в Крыму, не воспринимают руководство России полноценно. Соответственно, Путину важно попытаться увеличить свою популярность в этом регионе. Это сложно сделать в силу многих причин, но он попытается”, – пояснил Андрей Бузаров.

“Апостроф”