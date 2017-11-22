Порошенко о «перевороте» в «ЛНР»: ВСУ готовы к любому развитию ситуации

Из-за обострения ситуации в отдельных районах Луганской области президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства заслушал доклад о последних событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств, в частности по поводу незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащения случаев провокаций со стороны боевиков.

“В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения”, – подчеркнул Порошенко.

Глава государства также поручил украинскому представителю в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования наших западных союзников.

Ранее сообщалось, что центр оккупированного Луганска заблокировали “зеленые человечки”, неподконтрольные главному террористу “ЛНР” Игорю Плотницкому.

Глава “МВД ЛНР” Игорь Корнет обвинил главу администрации Игоря Плотницкого Ирину Тейцман в “инсценировке переворота”, а директора телерадиокомпании оккупантов Анастасию Шуркаеву – в работе на украинские спецслужбы, а также опроверг свое увольнение.

Плотницкий опроверг слова главы “МВД” Игоря Корнета, который обвинил главу администрации сепаратистов Ирину Тейцман в “госперевороте”.

Эспресо.TV