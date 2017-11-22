Реанимация «Новороссии». Зачем Захарченко «взял» Луганск

В Луганск заходят колонны военной техники и все напоминает военный переворот в псевдореспублике

Главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий из года в год усиливал свое влияние, убирая поочередно врагов и тасуя под себя колоду “министерских” назначений.

После того как в понедельник решением суда “министр внутренних дел ЛНР” Игорь Корнет был отстранен от занимаемой должности, Игорю Плотницкому казалось, что он сможет с легкостью “проглотить” и его, но Корнет показал зубы.

Говоря более точно, ФСБшный куратор силового блока “ЛНР” Беседа за ночь смог полностью переиграть сценарий Плотницкого. Под управление “МВД” в Луганске подогнали БТР, здание окружили вооруженные люди без опознавательных знаков – “зеленые человечки.” Некоторые из них были с ручными гранатометами.

Позже Корнет выдвинул условия: о возбуждении уголовных дел и аресте гендиректора “ГТРК “ЛНР” Анастасии Шуркаевой, а также руководителя администрации главы “ЛНР” Ирины Тейцман и начальника службы правительственной безопасности МВД “ЛНР” Евгения Селиверстова.

“Зеленые человечки” ФСБ и Корнет перешли от слов к делу. Они первым делом захватили здание “гостелерадиокомпании ЛНР”. С 15:30 трансляция не ведется, зрители видят сообщение об отсутствии сигнала. Далее под контроль Корнета перешел основной новостной ресурс “ЛНР” – “ЛИЦ”. Издание сообщило об аресте Тейцман, Селиверстова и Шуркаевой.

Можно сказать, что такая ситуация оказалась патовой для Плотницкого и показала насколько “король голый”. Ведь именно на этих “трех китах” и держалась вся власть “главы”: финансово-хозяйственная (Тейцман), безопасность(Селиверстов) и медиа (Шуркаева).

Ирина Тейцман в последнее время полностью закрывала все финансово – хозяйственные вопросы “республики”, позволяя Плотницкому наведываться в Луганск пару раз в неделю, а в оставшееся время наслаждаться спокойной жизнью в России. Поговаривали, что Тейцман закрывала тыл Плотницкого не только в Луганске, но и в постели.

Евгений Селиверстов, являясь начальником “лички” главы “ЛНР”, помогал устранять конкурентов и врагов. Именно Селиверстова Корнет обвинил в инсценировке переворота и убийстве экс-премьера “ЛНР” Геннадия Цыпкалова.

Анастасия Шуркаева, как генеральный директор телерадиокомпании, обеспечивала Плотницкому медиа поддержку, освещая события в Луганске в нужном для главе ракурсе.

Оставшись без своей опоры, Плотницкий может повторить судьбу президента Зимбабве, Роберта Мугабе. Сценарий и без этого напоминает события в африканском государстве. Там переворот осуществили военные после увольнения их любимца – вице-президента и ветерана войны Мнангагвы. Также захватывали телецентр и столицу, но все закончилось мирным импичментом Мугабе.

В Луганске ситуация немножечко иная, хоть и схожая. Власть теоретически может полностью перейти под контроль российских военных или же, в теории, “ДНР”. В город уже зашла колонна военной техники. Сообщали о 200 “Камазах”, которые проехали через центр Луганска. Также, по слухам, со стороны “ДНР” за день и вечер вошло несколько огромных боевых колонн ополчения. Судя по опознавательным знакм приехала Республиканская гвардия и Внутренние войска Захарченко. Около 18:00 прошли танки “Сомали” 15 штук и пару десяток в зеленой раскраске без “опознавалок”.

Сейчас едет пехота – везут грузовики с солдатами, и БТРы. Солдаты “ДНР”, по информации местных, заполони Луганск, днем их было несколько сотен, а в этих вечерних колоннах они заходят тысячами.

По информации из соцсетей, жители Луганска сообщают, что ополченцы, что стояли на улицах днем, говорили, что в планах присоединение “ЛНР к “ДНР и создание единого государства.К слову, о единой “Л-ДНР” уже заговорили в России. Депутат Константин Затулин озвучил, что это вполне возможно. Пока ситуация остается непонятной, но финал уже близок.

Тем временем, в “ДНР” отрицают свое участие в конфликте. Так “заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР” Эдуард Басурин заявил, что луганские события их не касаются, и “зеленых человечков” Захарченко там нет. Так ли это, или они просто пока еще не решили как преподнести эту ситуацию, покажет время. Возможно колонны с техникой – это всего лишь очередная ротация. А пока запасаемся попкорном.

«Деловая столица»