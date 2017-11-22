Сирия. Предвыборная победа

Террористы в Сирии практически разгромлены, поэтому российская военная операция завершается. Об этом в Сочи заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой арабской республики Башаром Асадом. Тема также получила развитие и в ходе визита в Россию Милоша Земана.

О визите Башара Асада объявили лишь на следующий день – наверное, из соображений безопасности. Сирийский лидер прилетел в Сочи, чтобы совместно с Владимиром Путиным объявить о большом военном успехе. Заодно Асада познакомили с командованием вооруженных сил России – с теми, кто ковал победу.

Асад подарил Путину картину сирийского художника, который после жизни в эмиграции вернулся на родину. Кремль отказался комментировать, что на ней изображено.

В официальной части оба лидера констатировали скорый разгром террористов — ситуация в Сирии нормализуется, активно идет процесс возвращения беженцев. А вопрос политического урегулирования будет решаться на встрече тройки союзников между президентами России, Турции и Ирана.

Следом в Сочи прибывает Милош Земан. Президент Чехии по-русски приветствует большой успех Москвы в сирийской войне.

Понятно, что поддержка европейского государства – пусть и не лидера ЕС — важна для Кремля. Это подтверждает правильность российской политики и то, что западный мир тоже ее поддерживает. Пусть и не весь, пусть Земана на родине и критикуют за лояльность Путину, но факт остается фактом: 98% сирийской территории контролируется официальным Дамаском и именно Асад — законный президент страны.

Москва объявляет о победе и скором окончании военной операции в Сирии. Примечательно, что оператор связи «Мегафон» публикует официальное сообщение на своем сайте: с 30 ноября завершается действие опции «Командировка Мир» на территории Сирийской арабской республики, вниманию корпоративных клиентов.

В России скоро выборы — власти нужно предъявить достижения. Победа над терроризмом в отдельно взятой ближневосточной стране как нельзя лучше для этого подходит. Но при этом, конечно, нельзя не сказать, что Москва не в первый раз завершает операцию – в марте 2016-го Владимир Путин распорядился начать вывод основной части военного контингента. На сегодня непонятно, насколько этот вывод действительно состоялся и не был ли он чисто политическим решением в поддержку линии западных партнеров. Но после этого война не закончилась, в Сирии еще очень много чего происходило. Есть еще один исторический факт: после вывода советских войск из Афганистана так называемый просоветский режим вскоре был свергнут, а его лидер Наджибулла прилюдно казнен талибами в Кабуле.

Сейчас времена другие, но политический вопрос в Сирии по-прежнему не решен, и что будет дальше — пока непонятно.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»