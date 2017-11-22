Война в Сирии будет набирать обороты. Цель – господство в Черном море

Стратегическая задача России – установить полное господство в Черном море. Ради этого все и делается

Путин заявил о скором окончании военной операции в Сирии. Обратите внимание, российский президент не сказал, что операция завершена, и Россия выводит свою военную группировку из Сирии. Он сказал, что операция будет завершаться. А завершаться она может еще лет десять.

Зачем нужно было делать такое заявление? Наверное, Путину очень хотелось объявить о победе. Народу такое нравится. Начиная с марта 2016 года, Путин уже много раз говорил о том, что Россия победила, операция в Сирии заканчивается. При этом российские силы, развернутые там, только увеличиваются.

Да, ход гражданской войны в Сирии был повернут. Некие процессы мирного урегулирования, о которых заявил Путин, уже идут. Но под «мирными процессами» понимается то, что Россия пытается найти там местных «кадыровцев» и выстроить нечто подобное тому, как это было в Чечне. При этом российская группировка в Сирии будет увеличиваться.

Главный враг для России – это Америка. Сирия в этой операции совсем не при чем. Об этом заявлял Сергей Шойгу еще в мае этого года: «Мы создали мощную группировку на флаге НАТО». Вот цель номер один. В 2013 российские военные создали морскую оперативную группу, но ей нужен хороший порт и авиабаза для прикрытия.

Стратегическая задача России – установить полное господство в Черном море. Ради этого все и делается. Поэтому в Сирии останутся российские военные, они никуда не уйдут, и группировка не будет свёрнута. Боевые действия будут продолжаться. По крайней мере, до тех пор, пока России это не надоест, и она не уйдет из Сирии, как в свое время из Афганистана.

Повторюсь, что главная цель сирийской кампании – это противостояние с Америкой. А оно не заканчивается, а будет только нарастать. А значит и война в Сирии, вопреки заявлениям Путина, не заканчивается, а будет набирать обороты.

Павел Фельгенгауэр, “Новое Время”