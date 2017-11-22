Маккейн покритиковал Трампа за разговор с Путиным

Американский сенатор Джон Маккейн подверг критике президента США Дональда Трампа за телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

В своем Twitter глава комитета сената по обороне написал, что Трамп ошибочно предполагает, что у России и США есть общие интересы.

“Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что у США есть общие интересы с Россией. Кроме того, это доказывает, что нам необходима стратегия по Сирии”, – написал он.

Ранее сообщалось, что во вторник, 21 ноября, Трамп и Путин провели разговор, во время которого обсудили ряд геополитических вопросов, включая Украину.

“НВ”