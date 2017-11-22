Главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

Об этом сообщил российский наемник в ОРДЛО Александр Жучковский в своем Telegram-канале.

“По последней информации Плотницкий, утратив контроль над ситуацией, уехал в РФ. Возможно, уже не вернется. Есть большие сомнения, что в Москве остались люди, которые смогут его вытянуть”, – говорится в сообщении.

Перед этим Жучковский писал, что Плотницкого “решено убирать”, но “фигурант сильно упирается”. При этом он отметил, что “дожимать планируется вплоть до (при необходимости) крайних мер”.

О бегстве Плотницкого в Россию сообщил и директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

“По данным моих источников главарь луганских террористов Игорь “Плотва” Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга. Напоминаю, что первого главаря луганских боевиков Болотова не спасло бегство в Москву и отход от дел в ОРДЛО – в январе этого года он внезапно там и умер от “сердечной недостаточности”, попив кофе. Все они там будут, сволочи”, – написал Шевченко в фейсбуке.

Накануне главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий отправил в отставку “министра внутренних дел” Игоря Корнета.

21 ноября центр Луганска оцепили вооруженные люди без знаков отличия, а Корнет выпустил на сайте МВД заявление с опровержением своей отставки и рассказал об арестах людей из ближайшего окружения Плотницкого.

Плотницкий, в свою очередь, заявил, что отставка Корнета состоялась, и опроверг арест своих соратников.

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