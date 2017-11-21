В «перевороте» в «ЛНР» Кремль на стороне Корнета

Президент РФ Владимир Путин принял сторону главы “МВД ЛНР” Игоря Корнета в конфликте с главарем “республики” Игорем Плотницким.

Об этом рассказал источник в окружении помощника российского президента Владислава Суркова.

По его словам, политический кризис в “ЛНР” – это “процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы”. Однако Плотницкого от власти пока отстранять не будут, добавил источник.

Эти же сведения подтвердил другой источник, близкий к администрации президента.

“Если Донецк достаточно независим от Кремля и, по сути, их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние”, – пояснил он.

По его словам, Западу это может показаться подтверждением версии о “марионетках”, “но на самом деле в Москве тщательно взвесили все риски и приняли решение повлиять на политическую обстановку на Луганщине”.

Источник добавил, что происходящее не означает, что в Кремле выдали “безграничный кредит доверия Плотницкому”, но в администрации президента понимают, что “часть луганского хаоса – результат не совсем мудрой тактики главы ЛНР”.

“Но идти на радикальные шаги и менять руководство пока не намерены. Ему дан последний шанс выстроить систему заново – но уже без внутренних разборок, скандальных покушений и убийств”, – утверждает собеседник издания.

РБК